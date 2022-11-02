Чи справді ефективна вакцина від коронавірусу CoronaVac: вчені надали статистику щодо щеплення

У Гонконгу провели масштабне дослідження щодо ефективності вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech.

Про це повідомили у МОЗ.

Вчені проаналізували дані всіх, хто хворів на короновірус у Гонконгу в період від 31 грудня 2020 року до 16 березня 2022 року.

За результатами цього дослідження виявилося, що три дози вакцини CoronaVac дають дуже високий рівень захисту проти тяжкого захворювання та смерті від кокоронавірусу – 97,9 %.

Водночас вакцина виявилася ефективною для різних вікових груп.

Так, три дози CoronaVac захищають від важкої хвороби людей віком:

20-59 років на 98,8 %

60-69 років на 97,4 %

70-79 років на 95,4 %

80+ років на 97,3 %

Вакцина CoronaVac доступна в усіх пунктах щеплень.

Раніше повідомлялося, що в Україні майбутні мами можуть вакцинуватися від коронавірусу. Для вакцинації вагітних та жінок, які годують грудьми віддають перевагу мРНК-вакцинам — Comirnaty/Pfizer-BioNTech та Moderna. Але якщо їх немає, можна використовувати вакцину Janssen.

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