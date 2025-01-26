Чи треба знімати шкірку з лосося перед приготуванням: це варто запам’ятати раз і назавжди

Багато кулінарів за звичкою відокремлюють шкірку від рибного шматка, вважаючи, що вона занадто жирна або взагалі небезпечна.

Щоб дати відповідь на це запитання, треба врахувати кілька факторів. Лососева риба, яка має шкірку, краще тримає форму, тому професіональні кухарі її не відокремлюють. А в деяких азіатських країнах лососеву шкірку подають засмаженою у вигляді чипсів. А лікарі говорять, що шкірка лосося не лише безпечна, а й корисна.

Готувати та їсти філе риби можна разом із верхнім шаром, головне, зчистити луску. Шматок риби зі шкіркою містить більше поліненасичених жирних кислот омега-з, якісного білка й вітаміну D. Тріо цих мікроелементів дуже корисне для кісток, суглобів і м'язів, знижує ризик хронічних захворювань і когнітивних розладів. А фосфор і колаген, що містяться у шкірці лосося, сприяють зміцненню імунної системи, позитивно впливають на здоров'я шкіри та волосся і покращують зір.

Однак треба знати, що шкірка смаженої риби може бути джерелом канцерогенних речовин, які утворюються в процесі смаження. Також вона може містити токсичні речовини, як-от ртуть, що накопичуються в риб'ячому жирі, якими можна отруїтися.

Вагітним жінкам і тим, що годують грудним молоко, рекомендовано їсти філе риби без шкірки. Також краще чистити морепродукти, у якості яких ви не впевнені.

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