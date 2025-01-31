Чи варто категорично відмовитись від цукру та нездорової їжі – відповідь дієтологині

Людям часто складно відмовитись від нездорової їжі. Також це стосується цукру. Так, іноді вони навіть влаштовують собі челендж "30 днів без цукру". Проте не обов'язково тримати себе у сурових рамках, щоб ваше харчування допомагало здоров'ю.

Про це розповіла лікарка-терапевтка та дієтологиня Олеся Добрянська у подкасті "Говорять медики" від МОЗ України.

Вона зазначає, що зі нездоровою їжею варто вибудувати кордони, тобто обмежити її споживання. Адже відмовлятись категорично – не обов'язково.

"Ми не розуміємо, навіщо нам це робити? Це просто данина моді, чи це мій вибір? Якщо це мій вибір, повірте, то це буде набагато легше. Тому що зараз гарно розвинений маркетинг дієткультури, і, взагалі, харчування, і, відповідно, подивіться, скільки виробників конкурують за нашу з вами увагу", - зазначила лікарка.

Вона додала, що харчування у житті людини повинне мати довготривалу перспективу. Варто вивчати етикетки продуктів, де зазначена їхня харчова цінність, щоб розуміти, що саме ми споживаємо в раціон. І читати етикетки, і харчова грамотність – це одна зі здорових звичок, наголошує дієтологиня.

Також Олеся Добрянська відповіла на запитання щодо демонізації цукру та його добової норми для людини.

"ВОЗ рекомендує мінімізувати. Говорить про 50 г на добу, або краще ще, коли 25 г. Але зараз експерти з харчування і всі науковці більше переймаються тим, чого немає в людей в раціоні, ніж те, що є", - поділилася Добрянська.

Лікарка додала, що нам варто зосередитись на популяризації здорового харчування, тобто вживанні овочів, фруктів, а не на демонізуванні поганого. Якщо зосередитись на вживанні здорової їжі, то вона просто витіснить продукти з високим рівнем цукру.

Нагадаємо, чи потрібно додавати цукор у зелений чай. Експерти здивували відповіддю.

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