Чи впливає споживання яйця на рівень холестерину: думка вчених

Але останні наукові дані свідчать дещо інше - споживання яєць не впливає на рівень холестерину у сироватці крові. Як зазначає видання Eat this, not that! вчені в цілому не знайшли доказів того, що харчовий холестерин відіграє роль у розвитку серцево-судинних захворювань. Дослідження не показало зростання ризику захворювань навіть серед здорових людей, які з'їдали яйця щодня. Тобто, якщо немає серцевих захворювань, якщо ви споживаєте багато фруктів, овочів і цільного зерна, вам не варто боятися яєць.

У кожному яєчному жовтку міститься близько 200 мг холестерину. І все-таки щодня можна з'їдати декілька яєць і залишатися цілком здоровою людиною. У чому причина?

Річ у тому, що 80 % холестерину виробляється самим організмом людини, переважно печінкою. І лише інші 20% надходять із їжею. Для чого організм виробляє стільки холестерину? Холестерин – найважливіший будівельний матеріал для клітинних мембран, він необхідний організму для вироблення вітаміну D та таких гормонів як тестостерон та естроген.

Холестерин доставляється нашому організму з кров'ю за допомогою молекул ліпопротеїну. Кожна людина має свою комбінацію різного типу ліпопротеїнів. Холестерин ліпопротеїнів із низькою щільністю заведено називати шкідливим. Саме він потрапляє з печінки в артерії та тканини організму та може призвести до накопичення холестерину в кров'яних судинах. Але дослідники не пов'язують однозначно споживання холестерину зі збільшенням такого ризику. Крім власного холестерину організм отримує його через споживання м'яса, креветок, яєць, сиру та вершкового масла.

Натомість дослідники наголошують на необхідності обмеження споживання насичених жирів, які можуть вести до підвищення ризику розвитку серцево-судинних захворювань. Саме їжа, що містить насичені жири збільшує рівень поганого холестерину. Хоча деякі такі жири містяться в продуктах тваринного походження природним чином, більшість з них штучного походження — їх можна знайти у великій кількості в маргарині, чипсах, всяких закусках і деяких смажених та спечених продуктах, пончиках та тістечках. В той час як яйця і креветки – єдина їжа з високим вмістом холестерину, в якій мало насичених жирів.

"Попри те, що холестерину в яйцях набагато більше, ніж у м'ясі та інших продуктах тваринного походження, рівень холестерину в крові підвищують насичені жири", - наголошує професор дієтології з Коннектикутського університету Марія Лус Фернандес.

