Чи впливають магнітні бурі і метеозалежність на здоров'я людини: лікарка здивувала відповіддю

Лікарка спростувала поширений міф: чи є зв'язок між погіршеним самопочуттям і магнітними бурями.

У суспільстві побутує думка, що магнітні бурі викликають мігрень, головні болі, втому та підвищений тиск. Українці часто стверджують, що їхнє самопочуття погіршується саме в періоди підвищеної сонячної активності.

Проте насправді магнітні бурі не впливають на організм людини. Про це заявила неврологиня та лікарка доказової медицини Ірина Сович, передає "Громадське радіо".

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"Звісно, дуже хочеться і легко пояснити усі стани, які пов’язані з організмом, саме з магнітними бурями чи з метеозалежністю. Але насправді, як лікар, який дотримується поглядів з доказової медицини, можу сказати, що це жодним чином не впливає на наш організм, на нервову систему, на серцеву судину, систему суглобів тощо. Тобто головні болі, мігрені, емоційний стан, тиск не змінюються під впливом таких природних явищ", – наголосила лікарка.

За її словами, проведені наукові дослідження не підтвердили, що магнітні бурі якось впливають на нервову систему.

"Магнітна буря – це така аномальна надмірна активність від Сонця, яка поширюється на Землю як планету. Але все ж таки, атмосфера не пропускає надмірну радіаційну активність до нас, тому це не буде впливати на наш організм", – поснила Сович.

Зміна погоди також не впливає на стан здоров'я

Крім того, Ірина Сович спростувала ще один поширений міф – що різка зміна погоди впливає на стан здоров'я.

Вона наголосила, що такого діагнозу як метеозалежність не існує в доказовій медицині.

"Але є реакція організму на різку зміну температури, вологості, освітлення. Так, це має певну роль у виникненні, до прикладу, мігреней. Але не є причиною. Просто може дійсно трішечки погіршувати цей стан. Хоча метеозалежність, знову ж таки, повторюсь, що науково це твердження спростоване", – каже лікарка.

Зміна атмосферного тиску теж не впливає на артеріальний тиск

"Просто люди більше звертають на це увагу. От навіть ми можемо почути, що магнітна буря чи ще щось, перепади тиску атмосферного. І людина одразу підв’язує свій стан до таких природних явищ. Але насправді ви можете помітити, що ваш стан може змінитися і після поганого сну, наприклад. Або ви не відпочили, чи було багато розумового навантаження тощо", – підсумувала медикиня.

Раніше Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США дав прогноз сонячної та геомагнітної активності на 13-15 травня 2024 року.

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