Чи знижують банани артеріальний тиск і скільки їх можна їсти на день

Напевно, багато хто з нас любить банани, адже вони смачні й дуже ситні, тому є чудовим варіантом для швидкого перекусу. Також цей фрукт містить безліч вітамінів, мінералів та корисних сполук, які вкрай потрібні для нашого організму. Окрім того, банани здатні унормувати високий тиск і попередити захворювання серця й судин. Розповідаємо, яка ще користь бананів, скільки їх треба їсти на день, щоб артеріальний тиск був у нормі.

Яка користь бананів для здоров’я людини

Ці фрукти є цінним джерелом ключових мікроелементів, які необхідні для підтримання здоров’я організму – калію, магнію та вітаміну С. Калій має вирішальне значення у зміцненні серця й судин, він допомагає підтримувати тиск на належному рівні. Магній забезпечує належну роботу нервової та серцево-судинної систем. А вітамін С здатен підвищити імунітет і захистити клітини організму від руйнування.

Окрім того, банани містять вуглеводи, рослинні волокна, природні цукри, рослинний білок і натрій, які в сукупності налагоджують процеси травлення, запобігаючи набору зайвої ваги. Саме тому банани у помірній кількості варто вживати на перекус, адже це дуже смачно і корисно для стрункості фігури.

Чи допомагають банани знизити артеріальний тиск

Так, це пояснюється тим, що банани містять корисні речовини, які вкрай необхідні для нормального функціонування всіх систем організму. До того ж, ці фрукти містять достатню кількість калію для того, щоб унормувати підвищений тиск. Згідно медичних висновків, один банан містить до 450 мг калію, який врівноважує натрій в організмі, що провокує підвищення тиску, допомагаючи виводити його надлишок разом із сечею.

Ще банани мають у своєму складі катехіни й вітамін С, які допомагають кровоносним судинам працювати більш ефективно. А вміст пектину – рослинної клітковини, допомагає знижувати рівень "поганого" холестерину, унормовувати тиск і зміцнювати серце й судини.

Втім, збільшення вживання калію може призвести до порушень та збоїв в організмі людей, які мають проблеми з нирками. Тому, перш ніж вживати банани для зниження артеріального тиску, варто проконсультуватися зі своїм лікарем.

Скільки бананів потрібно їсти, щоб знизити високий тиск

Якщо ви бажаєте вживати банани, щоб унормувати високий артеріальний тиск, варт враховувати декілька ключових моментів. По-перше, не варто зловживати фруктами, бо переїдання може призвести до набору зайвої ваги. Не слід їсти більше двох бананів на день, щоб отримати від них максимальну користь для здоров’я. Два банани цілком здатні забезпечити здорову дозу рослинної клітковини, калію, магнію й вітаміну С.

Якщо у вас високий артеріальний тиск, варто вживати не більше двох бананів на день, але слід проконсультуватися зі своїм лікарем. Щоб часте вживання цих фруктів не зашкодило вашому здоров’ю. Їх можна додавати до каші, пластівців, сирників, тостів тощо.

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