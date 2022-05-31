Чим корисні банани: дієтологиня розписала вітамінний склад продукту та надала простий рецепт оладок

Сьогодні розповідаємо докладно про корисні властивості та поживні речовини, що містяться в бананах.

Банани – один із найпопулярніших продуктів у світі.

"Цікавий факт: з ботанічного погляду банан – це не фрукт, а ягода. Банани - джерело вуглеводів, клітковини, мінералів та вітамінів. При цьому їх зміст і пропорція істотно змінюються залежно від стиглості банана", – розповіла лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова.

Вуглеводи, що містяться в бананах, за її словами, це в першу чергу крохмаль і цукор. Один зелений банан приблизно на 80% складається з крохмалю, але в процесі дозрівання вміст доходить до 1%.

Фото: pixabay.com

Цукор у банані має форму сахарози, фруктози та глюкози

У стиглому фрукті вміст цукру може сягати 16%.

Банани мають досить низький глікемічний індекс: 42-58 (GI), залежно від стиглості фрукта.

Це пояснюється тим, що банани мають високий вміст резистентного крохмалю, корисного для мікрофлори ШКТ, та пектину. Резистентний крохмаль та пектин знижують рівень глюкози в крові після їди.

Фото: klopotenko.com\ТСН.ua

У бананах міститься велика кількість калію

Науково доведено, що дієта з високим вмістом калію благотворно впливає на серцево-судинну систему і сприяє зниженню артеріального тиску.

Один банан середнього розміру містить 33% необхідної добової норми вітаміну B6

У бананах також містяться антиоксиданти флавоноїди, зокрема катехіни, які корисні для серця.

Нещодавні дослідження показали, що у бананах також міститься допамін – важливий нейромедіатор, відповідальний за відчуття щастя. Його кількість не настільки висока, щоб впливати на настрій, але він грає роль антиоксиданту.

Банан можна їсти як самостійний продукт, а можна додавати його до страв. Крім поживності, банан відмінно підходить для солодких страв як підсолоджувач.

Катерина Толстікова та її Школа Здоров'я також надали рецепт бананових оладок

1 банан,

1 яйце,

рисове або цільнозернове борошно (можна замінити перемеленою вівсянкою),

розпушувач

Приготування

Змішуємо усі інгредієнти. Тісто має бути як густа сметана. Розжарюємо сковороду з антипригарним покриттям і викладаємо ложкою оладок на суху поверхню. Як тільки оладок підніметься, перевертаємо його, щоб пропекти з другого боку.

Раніше українська лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова у своїй Школі Здоров'я розповіла про найбільш доступні та поживні продукти.

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