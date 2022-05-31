Чим корисні банани: дієтологиня розписала вітамінний склад продукту та надала простий рецепт оладок

Сьогодні розповідаємо докладно про корисні властивості та поживні речовини, що містяться в бананах.
Банани – один із найпопулярніших продуктів у світі.
"Цікавий факт: з ботанічного погляду банан – це не фрукт, а ягода. Банани - джерело вуглеводів, клітковини, мінералів та вітамінів. При цьому їх зміст і пропорція істотно змінюються залежно від стиглості банана", – розповіла лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова.
Вуглеводи, що містяться в бананах, за її словами, це в першу чергу крохмаль і цукор. Один зелений банан приблизно на 80% складається з крохмалю, але в процесі дозрівання вміст доходить до 1%.
Цукор у банані має форму сахарози, фруктози та глюкози
У стиглому фрукті вміст цукру може сягати 16%.
Банани мають досить низький глікемічний індекс: 42-58 (GI), залежно від стиглості фрукта.
Це пояснюється тим, що банани мають високий вміст резистентного крохмалю, корисного для мікрофлори ШКТ, та пектину. Резистентний крохмаль та пектин знижують рівень глюкози в крові після їди.
У бананах міститься велика кількість калію
Науково доведено, що дієта з високим вмістом калію благотворно впливає на серцево-судинну систему і сприяє зниженню артеріального тиску.
Один банан середнього розміру містить 33% необхідної добової норми вітаміну B6
У бананах також містяться антиоксиданти флавоноїди, зокрема катехіни, які корисні для серця.
Нещодавні дослідження показали, що у бананах також міститься допамін – важливий нейромедіатор, відповідальний за відчуття щастя. Його кількість не настільки висока, щоб впливати на настрій, але він грає роль антиоксиданту.
Банан можна їсти як самостійний продукт, а можна додавати його до страв. Крім поживності, банан відмінно підходить для солодких страв як підсолоджувач.
Катерина Толстікова та її Школа Здоров'я також надали рецепт бананових оладок
- 1 банан,
- 1 яйце,
- рисове або цільнозернове борошно (можна замінити перемеленою вівсянкою),
- розпушувач
Приготування
- Змішуємо усі інгредієнти. Тісто має бути як густа сметана.
- Розжарюємо сковороду з антипригарним покриттям і викладаємо ложкою оладок на суху поверхню.
- Як тільки оладок підніметься, перевертаємо його, щоб пропекти з другого боку.
Раніше українська лікарка-дієтологиня Катерина Толстікова у своїй Школі Здоров'я розповіла про найбільш доступні та поживні продукти.
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