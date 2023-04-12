Чим корисні оливки: науковці перелічили переваги для здоров’я

Середземноморська дієта, що передбачає вживання оливок та олії, допомагає зменшити запалення, покращити когнітивні функції та здоров'я серця.

Водночас відомо, що оливки є достатньо жирним продуктом.

Тож, які поживні речовини роблять їх такими корисними?

Що таке оливки?

Всупереч поширеній думці, оливки не вважаються овочами. Фактично, це вид фруктів, який належить до сімейства кісточкових, поряд з вишнями, персиками та сливами. Після збирання оливки очищають і висушують таким чином, щоб змінити їхній природний гіркий смак. Розсіл, у якому їх витримують, зазвичай містить сіль, олію та інші ароматизатори.

"Оливки — це справжнє задоволення для ваших смакових рецепторів", — каже лікарка Емі С. Маргуліс.

За її словами, звичайні чорні оливки нададуть страві солонуватого присмаку, тоді як оливки Каламата подарують їй екзотичний середземноморський відтінок, водночас забезпечуючи вас корисними жирами, здоровою дозою вітаміну Е та антиоксидантами.

Фото: Associated Press

Харчова цінність оливок

Поживні речовини на 100 грам порції зелених оливок:

Калорії: 145

Жири: 15,3 г

Насичені жири: 2,03 г

Натрій: 1056 мг

Вуглеводи: 3,84 г

Цукор: 0,54 г

Клітковина: 3,3 г

Білок: 1,03 г

Поживні речовини на 100 г порції чорних оливок:

Калорії: 116

Жири: 10,9 г

Насичені жири: 2,28 г

Натрій: 735 мг

Вуглеводи: 6,04 г

Цукор: 0 г

Клітковина: 1,6 г

Білок: 0,84 г

Незалежно від того, чи додаєте ви оливки до салату, чи їсте їх в якості закуски, фахівці пропонують не збільшувати розмір порції в 10 зелених або 8 чорних оливок, оскільки це становитиме приблизно 4 г корисних і один грам насиченого жиру.

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3 переваги для здоров’я вживання оливок

Оливки надають заряд здорових жирів

Оливки в основному складаються з корисних жирів, 74% з яких становить специфічний жир — олеїнова кислота.

Олеїнова кислота є мононенасиченим жиром і, як відомо, допомагає при запаленні. Вживання більшої кількості "здорових" жирів, таких як мононенасичені та поліненасичені, може значно покращити ваше загальне здоров’я.

Корисні жири сприяють здоровому дорослішанню

Однією з головних переваг отримання більшої кількості здорових жирних кислот у вашому раціоні є те, що вони можуть допомогти вам покращити здоров’я та функціонування мозку. Оливки та оливкова олія містять фенольні сполуки, які, як показують дослідження, можуть допомогти захистити від вікових захворювань, таких як хвороба Альцгеймера або деменція.

Згідно зі статтею, опублікованою в Psychology Today, люди, які споживають багато мононенасичених жирів, часто мають більш високий рівень нейромедіатора ацетилхоліну, що необхідний нам для таких функцій, як збереження пам’яті та навчання.

Деякі дослідження навіть показали, що сполуки, знайдені в оливках, можуть мати протизапальні властивості, що може бути корисним для зниження ризику хронічних проблем зі здоров’ям, пов’язаних із віком.

Оливки надають вам корисну клітковину

Хоча оливки та оливкова олія мають багато подібних переваг для здоров’я, одним із конкретних ефектів споживання оливок є те, що вони містять харчові волокна. Насправді 85 г консервованих оливок містять близько 3,2 г клітковини, що є належною порцією для невеликої закуски.

Отримання достатньої кількості клітковини у вашому раціоні є одним із головних ключів до здорового серця, здорового рівня холестерину, гарного травлення та довголіття в цілому, а оливки можуть відігравати корисну роль у задоволенні вашої щоденної харчової потреби в клітковині.

Оливки допомагають підтримувати здоров’я серця

Оливки є одним із найкращих продуктів, що корисні для серця, оскільки в них багато мононенасичених жирів.

Однак будьте обережні: порція оливок (приблизно 5-6 штук середнього розміру) містить приблизно 230–250 мг солі. Наприклад, Американська кардіологічна асоціація рекомендує споживати не більше 2300 мг натрію на день, з ідеальним обмеженням не більше 1500 мг на день для більшості дорослих. Вживання занадто великої кількості оливок може швидко збільшити значну кількість натрію, особливо якщо ви споживаєте інші продукти з високим вмістом натрію.

На додаток до проблем, пов’язаних з натрієм, контроль над порцією оливок є ключовим. Оливки можуть забезпечити величезну кількість калорій. І хоча науковці радять додавати цей продукт до здорової дієти, варто подумати про обмеження.

"Оливки мають відносно високу калорійність, тому споживання великих кількостей може сприяти збільшенню ваги", — каже науковиця.

Порція оливок містить приблизно 35-50 калорій, залежно від розміру та типу.

Також нагадаємо, як оливкова олія та лимонний сік покращують наше здоров'я.

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