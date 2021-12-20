Чим корисний броколі: відповідь дієтологів 

Овоч корисний для серця та суглобів.

Американські дієтологині Дженніфер Вайс, Сара Петернелл та Кім Денхаус розповіли про користь броколі для серця, печінки та суглобів.

Про це повідомляє видання Real Simple.

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У броколі міститься чимало вуглеводів, багато клітковини, і вони є джерелом вітамінів C та K. Вони також містять вітамін А, фолієву кислоту, калій, фосфор і селен.

Петернелл заявила, що броколі чинить опір хворобам та інфекціям завдяки двом типам антиоксидантів сульфорафанів, що діють як регулятори детоксифікуючих ферментів, що захищають клітини.

"Антиоксиданти, які надходять із зелених овочів, запобігають серцевим захворюванням, зміцнюючи кровоносні судини та зменшуючи зростання жирових відкладень на їх стінках", — повідомила Денхаус.

Дієтологи наголосили, що броколі також насичені хромом, який впливає на вироблення норадреналіну, мелатоніну та серотоніну, від яких залежить настрій людини. Завдяки вживанню цього овоча покращується робота печінки та суглобів.

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