Чим корисний чорнослив і чому варто їсти його щодня

Чорнослив — це багатий на клітковину продукт, який допомагає випорожненню кишківника. Але деякі нові дослідження показують, що він має й інші корисні властивості.

Про це пише Very Well Health.

Згідно з двома новими дослідженнями, представленими на конференції Американського товариства харчування в липні, щоденне вживання чорносливу може покращити рівень холестерину та зменшити окислювальний стрес і запалення.

Переваги довготривалого споживання чорносливу для здоров'я серця були помічені у чоловіків. У жінок старшого віку регулярне вживання чорносливу не мало негативного впливу на метаболічні показники, такі як загальний рівень холестерину, цукру в крові та інсуліну.

“Висновок тут дійсно полягає в тому, що чорнослив може підтримувати здоров'я серцево-судинної системи. Але ми лише на вершині айсберга, тому ми повинні трохи глибше дослідити ці результати і, можливо, повторити їх”, — каже докторка медичних наук, дієтологиня Андреа Джанколі.

Інше дослідження, опубліковане в 2021 році, показало, що вживання 50-100 грамів чорносливу (приблизно від 5 до 10 штук) щодня пов'язане зі зниженням ризиків серцевих захворювань.

Зниження рівня холестерину та маркера запалення, ймовірно, відбулося через підвищення рівня антиоксидантів, за словами Ширін Хушманд професорки фізичної культури та наук про харчування в Державному університеті Сан-Дієго та співавторки дослідження.

Чи корисніший чорнослив за свіжі сливи?

Хоча дослідження припускають, що чорнослив може підтримувати здоров'я серця, це не обов'язково означає, що свіжі сливи або сливовий сік мають такі ж переваги.

За словами Хушманд, досліджень щодо користі свіжих слив або сливового соку було проведено не так вже й багато. “Цілком можливо, що на деяких рівнях вони мають схожі переваги. Щоб краще це зрозуміти, потрібно більше досліджень”, — каже вона.

Сушіння свіжих слив на гарячому повітрі покращує поживні властивості та збільшує термін зберігання фруктів, тому це може бути причиною віддати перевагу сушеним сливам, а не свіжим фруктам.

“Можливо, вам доведеться з'їсти більше слив, щоб отримати таку ж користь, але основний склад буде схожим”, — розповіла Майя Вадівелоо, доцентка кафедри дієтології в Університеті Род-Айленда.

З'їсти 5-10 сушених чорносливів може бути легше, ніж спробувати вмістити в себе таку ж кількість свіжих слив, або навіть більше. Але будь-який варіант краще, ніж сливовий сік, вважає Вадівелоо.

“Цілі фрукти та овочі багаті на клітковину, сприяють насиченню і, як правило, менш калорійні”, —каже вона.

Чи може чорнослив бути корисним для молодих людей?

Хоча більшість наявних досліджень чорносливу проводилися на жінках і чоловіках, старших за 55 років, Вадівелоо каже, що молоді люди також отримають користь від вживання чорносливу.

“Ми рекомендуємо дієти, багаті на фрукти та овочі. Чорнослив належить до цієї категорії”, — каже вона.

Якщо вам не подобається смак чорносливу, такі фрукти, як яблука та ягоди, також корисні для вашого серця. Однак фрукти — це лише одна частина вашого раціону. Важливо зосередитися на різноманітному раціоні з овочами, бобовими та корисними для серця оліями, додає Вадівелоо.

“Не можна додавати чорнослив до дієти, яка багата на червоне м'ясо з високим вмістом жиру або дуже оброблені продукти, і очікувати, що він стане чудодійним засобом”, — резюмувала вона.

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