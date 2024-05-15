Чим лайм відрізняється від лимона та які його корисні властивості

Лайм, як і лимон, належить до родини цитрусових, їх ще називають "рутові". На відміну від свого побратима, лайм має зелену шкірку і кисло-солодку м’якоть. Тому багато досвідчених господинь для приготування напоїв обирають саме його, щоб надати вишуканого освіжаючого смаку. А ще лайм містить велику кількість вітаміну С й антиоксидантів, які вкрай важливі для здоров’я нашого організму. Розповідаємо, які схожі та відмінні властивості мають лайм і лимон, яка користь зеленого фрукту, що лікує.

Чим відрізняються лайм і лимон: які схожі властивості

Обидва фрукти мають багато харчових волокон, вуглеводів, вітамінів та мінеральних речовин. Також дуже схожі за калорійністю. Лимон містить значно більше вітаміну С, тому кисліший, ніж лайм. Обидва фрукти також містять лимонну кислоту. Лайм і лимон різняться вмістом ефірних олій, що позначається на їхньому смаку. Лайм, на відміну від свого побратима, злегка гіркуватий. Лимон довше зберігається, при цьому його смакові властивості залишаються незмінними. Лайм же зберігається набагато менше, приблизно два тижні. Саме стільки часу зберігається його поживна цінність. У кулінарії обидва фрукти використовуються однаково, хоча дечим все ж таки різняться. Лимон додають у рибу, м’ясо та салати, а лайм більше підходить для напоїв і як заправка до салатів.

Які корисні властивості лайма: що лікує

Лайм містить велику кількість антиоксидантів і вітамінів, тому регулярне вживання фрукта сприяє покращенню здоров’я всього організму.

Запобігає окислювальним процесам клітин в організмі, що є причиною виникнення онкології та різних патологій.

Підвищує захисні функції організму і полегшує подолання стресових ситуацій, зміцнюючи нервову систему.

Завдяки вітамінам А, Е, К і С покращує стан шкіри, волосся та нігтів. Регулярне вживання фрукта сприяє омолодженню шкіри.

У м’якоті лайма містяться волокна, які мають дієтичні властивості. Тому вживання цього виду цитрусових налагоджує процеси травлення, прискорює обмін речовин, що допомагає швидше схуднути.

Лайм здатен забезпечувати підтримку корисної мікрофлори кишківника, сприяє підвищенню апетиту.

Фрукт має антивірусні та антисептичні властивості, сприяє виведенню з організму токсичних речовин і солей, які провокують набряки на тілі.

Регулярне вживання лайма забезпечує очищення крові від "поганого" холестерину, захищає від атеросклерозу та патологій серцево-судинної системи.

Читайте також:

Чи впливають магнітні бурі і метеозалежність на здоров'я людини: лікарка здивувала відповіддю

Який хліб найкорисніший: що треба знати, перш ніж його їсти

Які морепродукти найкорисніші: коштують значно дешевше, ніж червона риба та креветки