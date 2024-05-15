Чим лайм відрізняється від лимона та які його корисні властивості

Яка користь лайма, що лікує, які спільні властивості з лимоном.
Лайм, як і лимон, належить до родини цитрусових, їх ще називають "рутові". На відміну від свого побратима, лайм має зелену шкірку і кисло-солодку м’якоть. Тому багато досвідчених господинь для приготування напоїв обирають саме його, щоб надати вишуканого освіжаючого смаку. А ще лайм містить велику кількість вітаміну С й антиоксидантів, які вкрай важливі для здоров’я нашого організму. Розповідаємо, які схожі та відмінні властивості мають лайм і лимон, яка користь зеленого фрукту, що лікує.
Чим відрізняються лайм і лимон: які схожі властивості
- Обидва фрукти мають багато харчових волокон, вуглеводів, вітамінів та мінеральних речовин. Також дуже схожі за калорійністю.
- Лимон містить значно більше вітаміну С, тому кисліший, ніж лайм. Обидва фрукти також містять лимонну кислоту.
- Лайм і лимон різняться вмістом ефірних олій, що позначається на їхньому смаку. Лайм, на відміну від свого побратима, злегка гіркуватий.
- Лимон довше зберігається, при цьому його смакові властивості залишаються незмінними. Лайм же зберігається набагато менше, приблизно два тижні. Саме стільки часу зберігається його поживна цінність.
- У кулінарії обидва фрукти використовуються однаково, хоча дечим все ж таки різняться. Лимон додають у рибу, м’ясо та салати, а лайм більше підходить для напоїв і як заправка до салатів.
Які корисні властивості лайма: що лікує
Лайм містить велику кількість антиоксидантів і вітамінів, тому регулярне вживання фрукта сприяє покращенню здоров’я всього організму.
- Запобігає окислювальним процесам клітин в організмі, що є причиною виникнення онкології та різних патологій.
- Підвищує захисні функції організму і полегшує подолання стресових ситуацій, зміцнюючи нервову систему.
- Завдяки вітамінам А, Е, К і С покращує стан шкіри, волосся та нігтів. Регулярне вживання фрукта сприяє омолодженню шкіри.
- У м’якоті лайма містяться волокна, які мають дієтичні властивості. Тому вживання цього виду цитрусових налагоджує процеси травлення, прискорює обмін речовин, що допомагає швидше схуднути.
- Лайм здатен забезпечувати підтримку корисної мікрофлори кишківника, сприяє підвищенню апетиту.
- Фрукт має антивірусні та антисептичні властивості, сприяє виведенню з організму токсичних речовин і солей, які провокують набряки на тілі.
- Регулярне вживання лайма забезпечує очищення крові від "поганого" холестерину, захищає від атеросклерозу та патологій серцево-судинної системи.
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