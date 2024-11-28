Чим не можна закушувати алкоголь, щоб не нашкодити організму

Найчастіше шкоди організму приносить не так алкоголь, як неправильна закуска до нього.

Під час вживання алкоголю потрібно більше закушувати. Але ніхто не каже, чим варто це робити. Спеціалісти радять не зловживати алкоголем, та звертати увагу на закуску.

Свіжі овочі

Як не дивно, але свіжі помідори вважаються несумісними зі спиртним. Особливо горілка не ладнає із цим овочем. Органічні кислоти негативно впливають на стінки кишківника, через що може виникнути здуття живота.

Гострі страви

Гострі страви під час вживання алкоголю краще відставити подалі, вони лише підсилюють дію спиртного. А також можуть нашкодити слизовій оболонці шлунка та навіть призвести до опіку.

Мариновані огірки

Мариновані огірки здавна всі вважають класичною закускою до чарки. Проте, на думку дієтологів, це погана закуска. Такий продукт сильно перевантажує нирки та печінку. Краще замініть їх солоними, вони підтримують водний баланс.

Солодощі

Цукерками і тортами закушувати спиртні напої не можна категорично. І вживати під час застіль у великих кількостях солодкі напої теж не варто. Алкоголь і цукор переробляються практично за одним принципом, але першим переробляти організм почне цукор, адже він енергетично більш цінний, ну а алкоголь в цей час буде розщеплюватися повільніше.

Суші

Практично всі страви азіатської кухні входять до зони ризику. Якщо під час звичайної вечері ця їжа не принесе шкоди, то в дуеті з алкоголем наслідки можуть бути плачевними. Організм перебуває у стресі, а йому ще доводиться справлятися з гострою, солоною їжею. Плюс до всього сіль зневоднює, як і алкоголь, а рівень виснаження стане критичним уже вранці.

Найголовніше правило: не можна пити без закуски і на голодний шлунок.

Якщо ви хочете якнайдовше підтримувати компанію за столом та не так швидко п’яніти, покладіть собі в тарілку тушкованих чи варених овочів та м'яса. Єдине - м'ясо не підходить до вина, особливо солодкого. Вино найкраще поєднувати з сиром.

Також чудовою закускою вважаються салати, такі як вінегрет та з квашеною капустою.

Раніше ми писали, коли потрібно припиняти пити пиво. Більше про це читайте у новині.

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