Чим небезпечна звичка терти очі: фахівці попередили про серйозні наслідки

Тертя очей – поширена звичка, але фахівці зі здоров'я очей сходяться на думці, що це може бути дуже небезпечним.

Якщо у вас сильна алергія або ви цілий день дивитеся на екран комп'ютера, іноді немає нічого приємнішого, ніж добре потерти очі. Є причина, через яку це здається навіть корисним: потирання очей стимулює блукаючий нерв, що може сповільнити серцебиття та зняти стрес.

Але занадто часте та енергійне тертя очей може призвести до інфекцій, запалень, механічного пошкодження і навіть довгострокового погіршення зору.

Про це пише Daily Express.

"Ми весь час грішимо тим, що тремо очі, і поки ваші руки чисті та це відбувається нечасто, ви не зіткнетеся з жодними проблемами. Однак, якщо це увійде у звичку, це може наражати ваші очі на ризик інфекції або навіть довгострокового погіршення зору", – попередив офтальмолог Марк Вілкінс.

Він пояснив, що люди відчувають бажання потерти очі, якщо страждають на сезонну алергію або в око потрапило стороннє тіло, наприклад, пил або вія.

"Такі стани, як синдром сухого ока, також можуть викликати свербіж в очах. Те саме може статися і з блефаритом — порушенням роботи сальних залоз повік, через який повіки запалюються, а засохлий жир потрапляє в очі та викликає їхнє роздратування", – розповів лікар.

У кожному випадку протирання очей приносить полегшення через те, що тимчасово стимулюється вироблення слізної рідини, щоб очистити очі від усього, що дратує їх. Це також стимулює нервові закінчення й надає приємне відчуття, наче людина позбавляється того, що викликало подразнення.

"Чого ви, можливо, не усвідомлюєте, так це того, яку шкоду це може завдати вашим очам під поверхнею", – зауважив офтальмолог.

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Він попередив, що часте тертя очей із надмірним натисканням може призвести до пошкодження рогівки – куполоподібної поверхні у передній частині ока. Внаслідок цього в людини може виникнути серйозне захворювання рогівки, відоме як кератоконус.

"У пацієнтів з кератоконусом може розвинутись астигматизм, який вимагає окулярів або жорстких контактних лінз для корекції зору. Цей стан можна зупинити, але повністю позбутися захворювання вже не вдасться", – наголосив Вілкінс.

Крім того тертя очей може спричинити небажані інфекції, викликані бактеріями, які з рук потрапляють в очі.

Ба більше, якщо ви заразитися кон'юнктивітом і продовжите терти очі, то будете забруднювати усі поверхні, до яких будете торкатися немитими руками. А це становитиме потенційну небезпеку зараження кон'юнктивітом для інших людей.

Що робити замість того, щоб терти очі

Лікарі радять використовувати так звані "штучні сльози". Такі краплі можна використовувати для зменшення сухості та втоми очей, а також для вимивання сторонніх тіл.

Але якщо ви не впевнені, що саме викликає неприємні відчуття, які змушують вас терти очі, слід звернутися до лікаря.

"Найкраща порада, якщо у вас з'явилася звичка терти очі, — регулярно відвідувати окуліста. Він зможе сказати вам, яку шкоду ви завдаєте, а також з'ясувати причину проблеми", – зауважив Вілкінс.

За словами професора офтальмології в Університеті Юти Марка Міффліна, час від часу терти очі все ж таки можна. Але сила впливу повинна бути такою, ніби ви вмиваєте обличчя або витираєте його рушником. Більший тиск може бути шкідливим.

Нагадаємо, лікар назвав мінімальну кількість кроків, які потрібно робити на день для довголіття. За словами дослідників, вкрай важливо, щоб прогулянки доповнювалися більш енергійними вправами.

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