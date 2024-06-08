Чим небезпечні котячі подряпини: вчені оприлюднили шокувальні результати дослідження

Нове дослідження встановило зв'язок між психічними розладами та бактеріальною інфекцією, якою можна заразитися через котячі подряпини.

У багатьох випадках психічних розладів лікарі не можуть остаточно встановити причину появи захворювання. Проте результати нового дослідження свідчать, що психоз та шизофренію можуть спричинити давно відомі медицині бактерії – Bartonella.

Про це пише Neuroscience News.

Переносниками бартонеллозної інфекції є членистоногі паразити – блохи, воші та кліщі. Через їхні укуси переносниками також можуть стати й домашні улюбленці, зокрема кішки. Науці наразі відомі 45 видів цих бактерій, 18 з яких небезпечні для людей.

Один з видів цих бактерій – Bartonella henselae – викликає так звану хворобу котячих подряпин, яка донедавна вважалася легкою короткотривалою інфекцією, яка викликає локальне запалення на пошкодженій котячими пазурами ділянці шкіри.

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Тепер дослідники з Університету штату Північної Кароліни стверджують, що зараження бартонеллами може бути причиною важких психічних розладів, зокрема психозу та шизофренії.

Вчені проаналізували зразки крові 116 людей на наявність ДНК бактерій Bartonella. Виявилося, що у пацієнтів, яким встановлено психіатричний діагноз, ймовірність зараження бартонеллами втричі вища, ніж у психічно здорових людей з контрольної групи.

"Це дослідження додатково підтверджує зв’язок між інфекцією Bartonella та психозом і може мати важливі клінічні наслідки. Однак варто наголосити, що зв’язок поки що не доводить причинність", – зазначили автори дослідження.

Вчені також зауважили, що кількість позитивних тестів на антитіла до бартонеллозної інфекції суттєво не відрізнялась між групами психічно хворих та здорових людей. Тобто майже дві третини людей з ДНК бактерій в крові отримали негативний тест на антитіла.

"Це говорить про те, що ці бактерії широко впливають на населення, тому не можна покладатися лише на результати серологічних тестів, вони можуть ввести в оману", – зазначили науковці.

Результати цього дослідження також допомагають зрозуміти, чому аналізи крові людей з психічними захворюваннями часто показують наявність маркерів неспецифічного запалення.

Нагадаємо, вчені знайшли раніше невідомі бактерії, які можуть стати джерелом ліків проти важких хвороб. У ДНК виявлених мікроорганізмів закодовані невідомі біологічно активні речовини, на основі яких можуть бути створені препарати від раку та вірусних інфекцій.

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