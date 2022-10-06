Чим загрожує поліомієліт дитині та як йому запобігти

Вірус поліо передається від людини до людини, як правило, через брудні руки.

Поліомієліт – дуже заразне і небезпечне інфекційне захворювання, найбільш уразливими до якого є діти до 5 років, які не отримали вакцину проти цієї інфекції.

Фахівці МОЗ розповідають, чим може загрожувати поліомієліт дитині і як захиститися від інфекції.

Поліовірус може залишатися на іграшках та побутових речах, яких торкалися інфіковані люди.

Факт: 1 людина з 200 інфікованих вірусом поліомієліту залишається паралізованою на все життя.

"50-10% із тих, у кого виник параліч, помирають, коли вірус паралізує дихальні м'язи", - розповідають лікарі.

Один із чотирьох людей впродовж кількох днів після зараження поліомієлітом має симптоми, що схожі на грип:

лихоманка,

втома,

нудота,

біль у горлі та животі,

головний біль,

слабкість у м'язах

Інкубаційний період після зараження людини поліовірусом може тривати від 4 до 35 днів, після чого може розвинутися поліомієліт.

Найстрашнішим наслідком захворювання є параліч, що лишається на все життя. Параліч може вразити ноги, руки, плечі, груди, живіт, обличчя та інші органи (серце, мозок).

Ліків проти поліомієліту не існує. Єдиний спосіб запобігти захворюванню – вакцинація.

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