Чим загрожує поліомієліт дитині та як йому запобігти

Вірус поліо передається від людини до людини, як правило, через брудні руки.
Поліомієліт – дуже заразне і небезпечне інфекційне захворювання, найбільш уразливими до якого є діти до 5 років, які не отримали вакцину проти цієї інфекції.
Фахівці МОЗ розповідають, чим може загрожувати поліомієліт дитині і як захиститися від інфекції.
Поліовірус може залишатися на іграшках та побутових речах, яких торкалися інфіковані люди.
Факт: 1 людина з 200 інфікованих вірусом поліомієліту залишається паралізованою на все життя.
"50-10% із тих, у кого виник параліч, помирають, коли вірус паралізує дихальні м'язи", - розповідають лікарі.
Один із чотирьох людей впродовж кількох днів після зараження поліомієлітом має симптоми, що схожі на грип:
- лихоманка,
- втома,
- нудота,
- біль у горлі та животі,
- головний біль,
- слабкість у м'язах
Інкубаційний період після зараження людини поліовірусом може тривати від 4 до 35 днів, після чого може розвинутися поліомієліт.
Найстрашнішим наслідком захворювання є параліч, що лишається на все життя. Параліч може вразити ноги, руки, плечі, груди, живіт, обличчя та інші органи (серце, мозок).
Ліків проти поліомієліту не існує. Єдиний спосіб запобігти захворюванню – вакцинація.
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