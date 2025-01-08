Чим загрожує світу новий спалах метапневмовірусу: відповіли ВООЗ

Метапневмовірус було вперше виявлено 2001 року, і він уже давно присутній серед людської популяції. Зазвичай hMPV активізується взимку та навесні, викликаючи респіраторні інфекції.

Метапневмовірус людини (hMPV), що циркулює в Китаї, не є новим явищем і зазвичай викликає симптоми, схожі на застуду.

Про це заявила речниця ВООЗ Маргарет Гарріс.

За її словами, спалахів або надзвичайних ситуацій, пов’язаних із цим вірусом, у Китаї незафіксовано, а завантаженість лікарень нижча, ніж торік у цей самий період.

Що відомо про метапневмовірус

Метапневмовірус було вперше виявлено 2001 року, і він уже давно присутній серед людської популяції. Зазвичай hMPV активізується взимку та навесні, викликаючи респіраторні інфекції.

“Цей вірус, як і інші віруси застуди, може становити небезпеку для людей із низьким імунітетом, зокрема для немовлят та літніх осіб”, — зазначила Гарріс.

Водночас вона наголосила, що рівень смертності від hMPV є дуже низьким і вірус рідко стає причиною летальних випадків, за винятком найбільш вразливих груп населення.

Рекомендації ВООЗ

Речниця організації рекомендує дотримуватись стандартних заходів профілактики:

• носити маски у закритих приміщеннях;

• забезпечувати вентиляцію;

• дотримуватись гігієни рук.

Гарріс також зазначила, що ризик від пташиного вірусу H5N1 залишається низьким, оскільки він зазвичай не передається від людини до людини, а потрапляє в організм через контакт із домашньою птицею чи худобою.

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Таким чином, ситуація з респіраторними інфекціями в Китаї залишається в межах сезонної норми.

Нагадаємо, у Китаї зафіксували значний спалах респіраторного вірусу, який вражає переважно дітей. Він спричиняє важкі респіраторні симптоми, пневмонію і бронхіоліт. Цей небезпечний вірус уже дістався України, Казахстану та Індії.