Чим загрожує світу новий спалах метапневмовірусу: відповіли ВООЗ

Метапневмовірус було вперше виявлено 2001 року, і він уже давно присутній серед людської популяції. Зазвичай hMPV активізується взимку та навесні, викликаючи респіраторні інфекції.
Метапневмовірус людини (hMPV), що циркулює в Китаї, не є новим явищем і зазвичай викликає симптоми, схожі на застуду.
Про це заявила речниця ВООЗ Маргарет Гарріс.
За її словами, спалахів або надзвичайних ситуацій, пов’язаних із цим вірусом, у Китаї незафіксовано, а завантаженість лікарень нижча, ніж торік у цей самий період.
Що відомо про метапневмовірус
Метапневмовірус було вперше виявлено 2001 року, і він уже давно присутній серед людської популяції. Зазвичай hMPV активізується взимку та навесні, викликаючи респіраторні інфекції.
“Цей вірус, як і інші віруси застуди, може становити небезпеку для людей із низьким імунітетом, зокрема для немовлят та літніх осіб”, — зазначила Гарріс.
Водночас вона наголосила, що рівень смертності від hMPV є дуже низьким і вірус рідко стає причиною летальних випадків, за винятком найбільш вразливих груп населення.
Рекомендації ВООЗ
Речниця організації рекомендує дотримуватись стандартних заходів профілактики:
• носити маски у закритих приміщеннях;
• забезпечувати вентиляцію;
• дотримуватись гігієни рук.
Гарріс також зазначила, що ризик від пташиного вірусу H5N1 залишається низьким, оскільки він зазвичай не передається від людини до людини, а потрапляє в організм через контакт із домашньою птицею чи худобою.
Таким чином, ситуація з респіраторними інфекціями в Китаї залишається в межах сезонної норми.
Нагадаємо, у Китаї зафіксували значний спалах респіраторного вірусу, який вражає переважно дітей. Він спричиняє важкі респіраторні симптоми, пневмонію і бронхіоліт. Цей небезпечний вірус уже дістався України, Казахстану та Індії.
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