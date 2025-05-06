Як очистити кишківник і схуднути в домашніх умовах? / © Pexels

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Вченими вже давно доведений зв'язок кишківника зі швидкістю метаболізму і ожирінням. Певною мірою ШКТ також впливає і на наш зовнішній вигляд: шкіру, нігті, волосся. А ще здоровий кишківник позитивно впливає на імунітет.

Хоча ЗОЖ нині дуже популярний, в раціоні більшості українців все ще присутнє "харчове сміття": фастфуди, цукор, копченості та інша нездорова їжа. Такі продукти погано засвоюються організмом і осідають в кишківнику як відходи. У свою чергу це веде до постійних закрепів, синдрому роздратованого кишківника та інших неприємних проблем.

В ідеалі щоденний раціон людини повинен містити велику кількість корисних продуктів з клітковиною. Вони допомагають роботі кишківника та обмінним процесам в цілому. Однак, якщо харчуватися неправильно, тіло почне сигналізувати про це різними способами. Від погіршення зовнішнього вигляду до появи зайвої ваги.

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Налагодити харчування ніколи не пізно. Але перед цим потрібно провести очищення кишківника.

Як очистити кишківник в домашніх умовах? Існує багато методів, які допомагають в цьому. Деякі з них використовуються вже тисячі років. Наприклад, індійська Шанк Пракшалана. Проте найбільше людям подобається так зване "скрабування" кишківника. Цей метод полягає у прийманні спеціального напою з високим вмістом клітковини, який природнім шляхом швидко позбавляє харчових відходів.

Як приготувати засіб для очищення кишківника? За основу можна взяти замочені вівсяні пластівці тривалого варіння чи будь-які інші продукти, в яких міститься клітковина (порошок силіуму, висівки, насіння льону).

Якщо потрібно швидко очистити кишківник, можна просто з'їсти ложку чи дві висівок, пластівців, насіння льону, а потім запити їх великою кількістю води. Але повноцінний "скраб" у вигляді напою допоможе значно підвищити ефект продуктів для очищення кишківника. До нього зазвичай додають сухофрукти, мед, йогурт, ягоди, суперфуди.

Приймати такий "скраб" можна навіть на щоденній основі. Він є корисним засобом для профілактики закрепів, підвищення рівня холестерину, діабету. А ще завдяки такій корисній звичці можна у стислі терміни позбутися кількох зайвих кілограмів, зробити живіт більш підтягнутим, позбутися вздуття.

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