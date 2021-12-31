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Чого у жодному разі не можна робити за похмілля — пояснення МОЗ

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Чого у жодному разі не можна робити за похмілля — пояснення МОЗ

Основні симптоми похмілля: головна біль, нудота, відчуття спраги / Pexels

МОЗ розвіює міфи про "дієві" методи боротьби з похмільним синдромом.

У Міністерстві охорони здоров'я напередодні Нового року порадили, що потрібно робити у разі похмілля, а чого не можна у будь-якому разі.

Про це інформує пресслужба МОЗ.

Чого не варто робити у разі алкогольної інтоксикації

  • Випити ще алкоголю, якщо у вас похмілля.

Цей спосіб не працює! Не вживайте алкогольні напої щонайменше 48 годин після того, як багато випили.

  • З’їсти щось жирне.

Жирна їжа може зашкодити й без того подразненому шлунку, спричинити або посилити нудоту. Краще обрати легкі страви у невеликій кількості: кисломолочні продукти або заварені вівсяні пластівці.

  • Випити кави.

Кофеїн може призвести до ще більшого зневоднення організму. Натомість обов’язково потрібно пити більше води – це допоможе вивести алкоголь та підтримати водний баланс.

  • Відмовитися від їжі.

Коли вас нудить, відмова від їжі може здатися хорошою ідеєю. Проте це може призвести до зниження рівня цукру в крові й погіршити самопочуття.

  • Сон.

Найкраще наступного ранку після застілля – підвестися з ліжка та почати рухатись. Алкоголь виводиться з організму двома способами: із сечею та диханням. Прогулянка на свіжому повітрі допоможе покращити самопочуття.

  • Пити спортивні напої з електролітами, ставити крапельниці, щоби відновити електролітний баланс.

Дослідження не виявили зв’язку між ступенем порушення електролітного балансу та тяжкістю похмілля або впливом доданих електролітів на тяжкість похмілля. У більшості людей організм швидко відновлює баланс електролітів щойно припиняється дія алкоголю.

У МОЗ наголошують, що насправді допомагає у разі похміллі лише час. Потрібно дочекатися, поки організм повністю виведе токсичні продукти метаболізму алкоголю і поки відновляться рівень рідини, подразнені тканини й мозкова активність. Ці процеси прискорити неможливо.

Зазначається, що є пряма залежність розвитку небезпечних захворювань від спожитих доз алкоголю. Що більше спиртного ви вживаєте, то вищим стає ризик виникнення шести видів раку.

Також не можна поєднувати алкоголь з ліками. Це може призвести до непередбачуваних наслідків і навіть смерті.

Як зменшити кількість алкоголю під час свят?

  • Уникайте "тригерів". Якщо певні люди або місця спонукають вас до випивки, намагайтеся їх уникати.
  • Зловживання алкоголем часто є помилковою спробою впоратися зі стресом. Алкоголь можна замінити наприклад, прогулянками на свіжому повітрі, спортом, медитацією, або інші техніками розслаблення.
  • За можливості замініть алкогольні напої безалкогольними аналогами.

Раніше лікар розповів, як боротися з новорічним похміллям.

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