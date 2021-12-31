Чого у жодному разі не можна робити за похмілля — пояснення МОЗ

Чого у жодному разі не можна робити за похмілля — пояснення МОЗ

МОЗ розвіює міфи про "дієві" методи боротьби з похмільним синдромом.

У Міністерстві охорони здоров'я напередодні Нового року порадили, що потрібно робити у разі похмілля, а чого не можна у будь-якому разі.

Про це інформує пресслужба МОЗ.

Чого не варто робити у разі алкогольної інтоксикації

Випити ще алкоголю, якщо у вас похмілля.

Цей спосіб не працює! Не вживайте алкогольні напої щонайменше 48 годин після того, як багато випили.

З’їсти щось жирне.

Жирна їжа може зашкодити й без того подразненому шлунку, спричинити або посилити нудоту. Краще обрати легкі страви у невеликій кількості: кисломолочні продукти або заварені вівсяні пластівці.

Випити кави.

Кофеїн може призвести до ще більшого зневоднення організму. Натомість обов’язково потрібно пити більше води – це допоможе вивести алкоголь та підтримати водний баланс.

Відмовитися від їжі.

Коли вас нудить, відмова від їжі може здатися хорошою ідеєю. Проте це може призвести до зниження рівня цукру в крові й погіршити самопочуття.

Сон.

Найкраще наступного ранку після застілля – підвестися з ліжка та почати рухатись. Алкоголь виводиться з організму двома способами: із сечею та диханням. Прогулянка на свіжому повітрі допоможе покращити самопочуття.

Пити спортивні напої з електролітами, ставити крапельниці, щоби відновити електролітний баланс.

Дослідження не виявили зв’язку між ступенем порушення електролітного балансу та тяжкістю похмілля або впливом доданих електролітів на тяжкість похмілля. У більшості людей організм швидко відновлює баланс електролітів щойно припиняється дія алкоголю.

Також читайте Нічим не отруєні свята: як правильно вибрати алкогольні напої і не натрапити на фальсифікат

У МОЗ наголошують, що насправді допомагає у разі похміллі лише час. Потрібно дочекатися, поки організм повністю виведе токсичні продукти метаболізму алкоголю і поки відновляться рівень рідини, подразнені тканини й мозкова активність. Ці процеси прискорити неможливо.

Зазначається, що є пряма залежність розвитку небезпечних захворювань від спожитих доз алкоголю. Що більше спиртного ви вживаєте, то вищим стає ризик виникнення шести видів раку.

Також не можна поєднувати алкоголь з ліками. Це може призвести до непередбачуваних наслідків і навіть смерті.

Як зменшити кількість алкоголю під час свят?

Уникайте "тригерів". Якщо певні люди або місця спонукають вас до випивки, намагайтеся їх уникати.

Зловживання алкоголем часто є помилковою спробою впоратися зі стресом. Алкоголь можна замінити наприклад, прогулянками на свіжому повітрі, спортом, медитацією, або інші техніками розслаблення.

За можливості замініть алкогольні напої безалкогольними аналогами.

Раніше лікар розповів, як боротися з новорічним похміллям.

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