Чого у жодному разі не можна робити за похмілля — пояснення МОЗ

МОЗ розвіює міфи про "дієві" методи боротьби з похмільним синдромом.
У Міністерстві охорони здоров'я напередодні Нового року порадили, що потрібно робити у разі похмілля, а чого не можна у будь-якому разі.
Про це інформує пресслужба МОЗ.
Чого не варто робити у разі алкогольної інтоксикації
- Випити ще алкоголю, якщо у вас похмілля.
Цей спосіб не працює! Не вживайте алкогольні напої щонайменше 48 годин після того, як багато випили.
- З’їсти щось жирне.
Жирна їжа може зашкодити й без того подразненому шлунку, спричинити або посилити нудоту. Краще обрати легкі страви у невеликій кількості: кисломолочні продукти або заварені вівсяні пластівці.
- Випити кави.
Кофеїн може призвести до ще більшого зневоднення організму. Натомість обов’язково потрібно пити більше води – це допоможе вивести алкоголь та підтримати водний баланс.
- Відмовитися від їжі.
Коли вас нудить, відмова від їжі може здатися хорошою ідеєю. Проте це може призвести до зниження рівня цукру в крові й погіршити самопочуття.
- Сон.
Найкраще наступного ранку після застілля – підвестися з ліжка та почати рухатись. Алкоголь виводиться з організму двома способами: із сечею та диханням. Прогулянка на свіжому повітрі допоможе покращити самопочуття.
- Пити спортивні напої з електролітами, ставити крапельниці, щоби відновити електролітний баланс.
Дослідження не виявили зв’язку між ступенем порушення електролітного балансу та тяжкістю похмілля або впливом доданих електролітів на тяжкість похмілля. У більшості людей організм швидко відновлює баланс електролітів щойно припиняється дія алкоголю.
У МОЗ наголошують, що насправді допомагає у разі похміллі лише час. Потрібно дочекатися, поки організм повністю виведе токсичні продукти метаболізму алкоголю і поки відновляться рівень рідини, подразнені тканини й мозкова активність. Ці процеси прискорити неможливо.
Зазначається, що є пряма залежність розвитку небезпечних захворювань від спожитих доз алкоголю. Що більше спиртного ви вживаєте, то вищим стає ризик виникнення шести видів раку.
Також не можна поєднувати алкоголь з ліками. Це може призвести до непередбачуваних наслідків і навіть смерті.
Як зменшити кількість алкоголю під час свят?
- Уникайте "тригерів". Якщо певні люди або місця спонукають вас до випивки, намагайтеся їх уникати.
- Зловживання алкоголем часто є помилковою спробою впоратися зі стресом. Алкоголь можна замінити наприклад, прогулянками на свіжому повітрі, спортом, медитацією, або інші техніками розслаблення.
- За можливості замініть алкогольні напої безалкогольними аналогами.
Раніше лікар розповів, як боротися з новорічним похміллям.
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