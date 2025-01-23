Чоловік 14 років отримував непотрібну хіміотерапію: чим це закінчилося

Пацієнт страждав на численні побічні ефекти від препарату, який не мав приймати.

У медичному світі нерідко трапляються шокувальні випадки. Так, приміром мама зі США перенесла дві інтенсивні хіміотерапії, а потім дізналася, що у неї ніколи не було раку. Тепер стало відомо, що у Великій Британії чоловік отримував непотрібну хіміотерапію протягом 14 років. Втім, у цьому випадку чоловік все ж є онкохворим.

Про це пише BBC.

Адвокати пацієнта заявляють, що є ще 12 схожих випадків у Ковентрі, і вважають, що це лише "верхівка айсберга".

Згідно з рекомендаціями Національної служби охорони здоров’я, препарат темозоломід, який пацієнт приймав, не слід використовувати довше шести місяців. Чоловіку ж давали його протягом 168 місяців.

Темозоломід використовується для лікування агресивної форми пухлини мозку, яка називається гліобластомою. Лише 2% пацієнтів з цим видом пухлини виживають довше 10 років.

В University Hospital та Ворікширському фонді NHS Trust (UHCW) заявили, що проводять внутрішню перевірку інциденту.

Представники пацієнта наголошують, що тривале використання темозоломіду створює ризик серйозних ускладнень, включно з вторинним раком, хронічними захворюваннями печінки та посиленням страху смерті.

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Пацієнт, який спочатку лікувався від пухлини головного мозку, розповів про численні побічні ефекти, зокрема постійну втому, біль у суглобах, проблеми з травленням, виразки в ротовій порожнині та нудоту.

Про помилкову хіміотерапію стало відомо після виходу на пенсію медика, який лікував чоловіка, професора Яна Брауна. Новий консультант підтвердив, що чотиритижневі цикли хіміотерапії були зайвими.

У листі виконавчого директора UHCW Яна Гарді до матері пацієнта визнається, що лікування, яке проходив її син, "не ґрунтується на доказах".

Справа лікаря була передана до Генеральної медичної ради, і наразі на нього накладено обмеження щодо призначення хіміотерапії до завершення розслідування.

Адвокати пацієнта наголошують, що тривала терапія серйозно підірвала стан його здоров’я, негативно вплинула на якість життя та створила труднощі у кар’єрному та особистому житті.

Зі свого боку, UHCW заявляє, що ретельно розглядає цю справу, аби визначити подальші кроки.

Нагадаємо, чоловік помер після того, як підхопив рак легень від донора печінки. Лікарі заявили, що клітини пухлини були занадто малими, щоб їх можна було виявити, тому печінка була визнана безпечною для пересадження.

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