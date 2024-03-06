Чоловік 217 разів вакцинувався від COVID-19: як це вплинуло на його здоров'я

62-річний чоловік із Німеччини, всупереч рекомендаціям лікаря, 217 разів вакцинувався проти коронавірусу.

Дивний випадок описаний у журналі The Lancet Infectious Sciences.

Щеплення були куплені та передані приватно протягом 29 місяців.

За словами дослідників з Університету Ерланген-Нюрнберг, чоловік, зважаючи на все, не постраждав на будь-які побічні ефекти.

"Ми дізналися про його випадок із газетних статей", — сказав доктор Кіліан Шобер із кафедри мікробіології університету. "Потім ми зв'язалися з ним і запросили пройти різні тести в Ерлангені. Він був дуже зацікавлений у цьому".

Чоловік надав свіжі зразки крові та слини. Дослідники також протестували деякі його заморожені зразки крові, що зберігалися останніми роками.

Шобер сказав: "Ми змогли самі взяти зразки крові, коли чоловікові зробили додаткову вакцинацію за його власним наполяганням під час дослідження. Ми змогли використовувати ці зразки, щоб точно визначити, як імунна система реагує на вакцинацію".

Доктор був стурбований тим, що гіперстимуляція імунної системи повторними дозами могла призвести до втоми певних клітин. Але дослідники не знайшли жодних доказів цього у 62-річного чоловіка. І не було жодних ознак того, що він колись був заражений Covid.

Дослідники заявили: "Важливо те, що ми не схвалюємо гіпервакцинацію як стратегію підвищення адаптивного імунітету".

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Втім, результатів їхніх тестів на 62-річному чоловікові виявилося недостатньо для того, щоб робити далекосяжні висновки, не кажучи вже про рекомендації для широкої публіки.

"Поточні дослідження показують, що тридозова вакцинація у поєднанні з регулярними додатковими щепленнями для вразливих груп залишається кращим підходом", - зазначили вони. "Немає жодних ознак того, що потрібно більше вакцин".

Зі свого боку, прокурор міста Магдебург зібрав докази того, що чоловік отримав щонайменше 130 щеплень. Він відкрив розслідування за фактом шахрайства, але жодних кримінальних звинувачень чоловікові не висунули.

Національна служба охорони здоров'я повідомляє, що вакцини від COVID зазвичай запроваджуються сезонно, але деяким людям із сильно ослабленою імунною системою може знадобитися додатковий захист в інший час.

Нагадаємо, чоловік помер від передозування вітаміном D. Відомо, який рівень був в його організмі.

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