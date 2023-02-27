Чоловік через любов до вейпів кашляв вісім годин кров'ю і викашляв її півтора літра

Залежний від вейпу 45-річний Дастін Фіцджеральд із США був госпіталізований після того, як викашляв півтора літра крові.

Про це пише LADbible.

Фіцджеральд – курець зі стажем. Протягом усього життя він викурював по 60 цигарок на день. В спробі кинути палити Дастін вирішив перейти на вейп (vape) – різновид електронних сигарет, як він думав, дешевшу та "здоровішу" альтернативу.

Однак залежність від сигарет перетворилась на залежність від вейпу. Дастін курив по 12 годин щодня протягом десяти місяців.

Саме тоді Дастін почав сильно кашляти навіть вночі, через що майже не спав.

А після того, як чоловік викашляв півтора літра крові в пластиковий пакет, його забрали до лікарні. Йому мало не довелося робити переливання, тому що навіть у шпиталі медики не могли спинити кашель пацієнта протягом восьми годин.

Результати лабораторних аналізів показали, що в курця наявна бактеріальна пневмонія. Її спричинила волога, що накопичувалася в легенях через часте вживання сигарет.

Тепер Дастін попереджає інших про небезпеку вейпінгу та закликає всіх, хто починає кашляти внаслідок цього, негайно кинути курити.

"Я почав вживати електронні сигарети, щоб кинути палити під час підвищення цін на звичайні. Гадав, що це вирішить проблеми зі здоров’ям та фінансами, але почав цим зловживати. Коли я помітив, що кашляю кров’ю, я злякався, але і тоді не кинув вейп. Лише у лікарні, відчувши таку важкість, немов десять слонів сіли мені на груди, я вирішив кинути палити. Куріння не вартує вашого життя, – розповів американець.

Нагадаємо, як кидали курити українські зірки. Дантес читав спеціальну книжку, а Павло Зібров дав обіцянку мамі.

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