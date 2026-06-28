Чоловік дістав тяжкі травми очей після використання масажного пістолета

Очі чоловіка / © Credits

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Молодий чоловік із Шотландії зазнав серйозних ушкоджень очей після того, як використовував масажний пістолет у зоні навколо очей. У нього діагностували численні розриви сітківки та інші тяжкі ураження зору.

Як повідомляється в клінічному випадку, опублікованому в журналі BMJ Case Reports, 20-річний пацієнт з Единбурга звернувся до офтальмологічного центру зі скаргами на серйозні проблеми із зором після того, як протягом декількох тижнів застосовував масажний пістолет для «розслаблення» очей та ділянки навколо них.

Лікарі Ніам О’Коннелл та Ашраф Ган були шоковані станом його очей. У правому оці виявили численні розриви сітківки, значні крововиливи та стан, відомий як «діаліз сітківки». У лівому оці також були виявлені великі гематоми та шість розривів сітківки у формі підкови.

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Як зазначають медики, пацієнт не мав попередніх офтальмологічних захворювань і не повідомляв про травми голови. Він носив окуляри через легку короткозорість (−2,00 та −2,25), однак це не могло пояснити такі серйозні пошкодження.

Лише після додаткових запитань чоловік зізнався, що протягом приблизно трьох місяців щотижня використовував перкусійний масажер безпосередньо в ділянці очей. За його словами, він намагався зняти втому, але не помічав негативних наслідків до появи «мушок» і спалахів світла в одному з очей.

Медики дійшли висновку, що саме вплив масажного пістолета став причиною травм. Вони вважають, що ударні вібрації могли різко зміщувати структури ока, що призвело до розривів сітківки. Це перший задокументований випадок двобічних множинних розривів, пов’язаних із таким пристроєм.

Попри тяжкість ушкоджень, через шість місяців стан пацієнта стабілізувався — прогресування розривів сітківки не спостерігалося.

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Фахівці наголошують, що подібні пристрої призначені виключно для м’язів тіла і категорично не повинні використовуватися поблизу очей.

Водночас це не перший подібний випадок. Раніше повідомлялося про інцидент у Китаї, де використання масажного пістолета призвело до розвитку катаракти та зміщення кришталика.

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