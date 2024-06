Чоловік дивом вижив після того, як впав на величезний залізний прут під час збирання вишні – фото

У Чехії чоловік дивом вижив після того, як його проткнуло залізним прутом під час нещасного випадку, коли він збирав вишню.

Про це пише Need To Know

Радован Кучера пішов до свого друга, щоб зібрати фрукти для своєї дочки. Він стояв на драбині, збираючи вишні з дерева в саду, а потім сталася жахлива ситуація. 59-річний Радован збирався спуститися донизу, коли потягнувся до свого кошика з фруктами, що стояв на верхівці драбини. Він пригадав: "У цей момент драбина зісковзнула або перекинулася, і я впав".

Радован приземлився боком на металевий кілок, встромлений у землю для підтримання невеликого дерева. Кілок пройшов наскрізь через грудну клітку і вийшов з іншого боку.

"Я лежав на землі на правому боці, ноги були витягнуті за спиною, одна з них все ще зачепилася за драбину. Мій друг і його син підбігли і негайно викликали швидку допомогу і пожежників. Я хотів сам витягнути прут, але, на щастя, мій друг відрадив мене від цього", - поділився він.

Радован Кучера / Фото: Jam Press

Пожежники перерізали штангу з обох боків гідравлічними ножицями, щоб вони могли посадити його до машини швидкої допомоги. Потім його відвезли з Влкоша до відділення невідкладної допомоги Університетської лікарні Оломоуца, що на схід від Праги.

Прут був видалений під час виснажливої екстреної операції, яка тривала п'ять годин. Хірургічній команді довелося розкрити всю плевральну порожнину, щоб витягти металевий стрижень.

Залізний прут / Фото: Jam Press

Шокувальний рентгенівський знімок показав, як він пройшов через обидві легені Радована.

Рентгенівський знімок / Фото: Jam Press

На щастя, він не зачепив серце, аорту, трахею, стравохід та інші життєво важливі органи.

Хірург Мартін Калаб сказав: "Пану Кучері неймовірно пощастило, тому що стрижень пройшов через грудну клітку, третє міжребер'я, пробив обидві легені і практично зупинився на аорті. Він також зачепив стравохід, але не перфорував його. Він ледь не зачепив куксу легені, де кровоносні судини впадають у легені. Ще б декілька міліметрів, і він би не вижив".

Радован нарешті зміг повернутися додому після двох тижнів перебування в лікарні. Під час лікування у медзакладі йому довелося боротися з інфекцією, спричиненою іржею на стрижні. Похваливши "золоті руки" своїх рятівників, він додав: "Якщо я коли-небудь знову збиратиму вишні, то лише з меншого дерева. Або попрошу когось іншого зібрати їх для мене".

Радован Кучера / Фото: Jam Press

