Чоловік дожив до 78 років, так і не дізнавшись, що у нього насправді три пеніси

Його особливість виявили студенти-медики, коли він пожертвував своє тіло науці після смерті.

Британський чоловік дожив до 78 років, не помітивши, що у нього було два зайвих пеніси. Їх знайшли студенти-медики після його смерті.

Про це повідомляє Daily Star.

Вважається, що пенсіонер прожив усе своє життя, не знаючи про свою "дивовижну анатомічну варіацію". Надрідкісний стан нарешті помітили студенти медичної школи Бірмінгемського університету, коли препарували його тіло.

Вони діагностували у нього трифалію – рідкісне генетичне захворювання, яке було зафіксоване лише один раз 2020 року, згідно з Journal of Medical Case Reports. Тим часом на дифалію – або подвійні пеніси – страждає один з кожних п'яти-шести мільйонів людей.

Чоловік був описаний як білий чоловік зростом близько 180 см, який мав нормальні геніталії під час зовнішнього огляду. Після розтину було виявлено "два маленькі додаткові пеніси... приховані в мошонковій сумці".

В утробі матері рання фаза розвитку статевих органів відбувається на чотирьох-семи тижнях вагітності.

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У доповіді зазначається: "Статевий член розвивається з генітального горбка і контролюється дигідротестостероном. Генетичні аномалії, що впливають на експресію андрогенних рецепторів, можуть спричиняти морфологічні аномалії статевих органів. У цьому випадку могло статися потроєння генітального горбка. Спочатку сечовипускальний канал розвивався у вторинному статевому члені, однак, коли цей член не зміг розвинутися, сечовипускальний канал відхилився і розвинувся в первинному статевому члені".

Майже у всіх випадках зовнішнього подвоєння пеніса, яке зазвичай пов'язане з іншими вродженими аномаліями, хірурги вирішують видалити додатковий пеніс. Внутрішнє подвоєння пеніса, однак, як правило, виявлялося пізніше в житті з "сексуальною дисфункцією, обструктивними симптомами сечовипускання і нетриманням сечі в дорослому віці".

У звіті зазначається: "Ми не можемо бути впевнені, що в цьому випадку дефект залишився непоміченим протягом життя". Автори додали, що з огляду на випадковий характер відкриття, вони припускають, що внутрішнє подвоєння пеніса може бути більш поширеним явищем, ніж вважалося раніше.

Нагадаємо, 37-річний чоловік з'їв "чарівні" гриби та залишився без пеніса. Це перший задокументований випадок синдрому Клінгсора, пов'язаного з псилоцибіном, коли людина з психологічними розладами самостійно завдає шкоди своїм геніталіям.

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