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ТСН у соціальних мережах

Нирковий черв’як Dioctophyma renale

Нирковий черв’як Dioctophyma renale / Фото: Journal of Clinical and Diagnostic Research

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
247
Час на прочитання
2 хв
Нирковий черв’як Dioctophyma renale

Чоловік, який не міг мочитися, був заражений одним із найбільших людських паразитів — фото

У нирці пацієнта жив 30-сантиметровий черв’як.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько

В Індії 35-річний чоловік, який не міг випускати сечу, дізнався, що причиною його непрохідності був гігантський черв’як, що жив у його нирці.

Про це пише Live Science.

Чоловік потрапив до відділення невідкладної допомоги після двох днів безуспішних спроб помочитися та з високою температурою. Його життєві показники були переважно в нормі, за винятком тахікардії — прискореного серцебиття. Шкіра — бліда, нирки — набряклі, аналізи — тривожні.

Медики почали лікувати підозрювану інфекцію за стандартним протоколом: катетер, внутрішньовенні рідини, антибіотики. Все йшло за планом — поки пацієнт не заглянув у свій сечоприймач. Там, поміж згустків крові, щось звивалося. Це був тонкий, кривавого кольору черв’як, завдовжки майже 30 сантиметрів та діаметром близько 3-4 міліметрів. За словами персоналу лікарні, черв’як був чоловічої статі. Медперсонал негайно дослідив сечу — нових гостей не виявили, проте зразок відправили на мікробіологічну експертизу.

Це був Dioctophyma renale, або ж гігантський нирковий черв’як — найбільший із відомих паразитичних нематод, здатних жити в людському організмі. Рідкісний гість, особливо серед людей: до 2019 року в світі зафіксували лише 37 подібних випадків.

Нирковий черв’як Dioctophyma renale / Фото: Journal of Clinical and Diagnostic Research

Нирковий черв’як Dioctophyma renale / Фото: Journal of Clinical and Diagnostic Research

Пацієнт, як з’ясувалося, регулярно вживав сиру рибу з місцевого озера — і вже колись мав досвід зустрічі з цим паразитом. На щастя, цього разу черв’як покинув тіло самостійно. Жодного протипаразитарного лікування в медичному звіті не зазначено. А сам пацієнт, переконавшись у зникненні проблеми, залишив лікарню всупереч порадам медиків.

D. renale може виживати в людській нирці до п’яти років, пошкоджуючи її настільки, що іноді доводиться видаляти орган повністю. Щоб уникнути зараження, фахівці радять: сира риба, пуголовки й жаби — не для столу. Хіба що ви плануєте стати черговим унікальним клінічним випадком.

Нагадаємо, у сечовому міхурі чоловіка знайшли шість величезних каменів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
247
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