Чоловік, який втратив зір понад 20 років тому, нарешті може знову бачити завдяки своєму зубу.

Про це пише Unilad.

Брент Чепмен із Північного Ванкувера, Канада, втратив зір у віці 13 років після рідкісної алергічної реакції на ліки – ібупрофен.

Хвороба, відома як синдром Стівенса-Джонсона, трагічно зробила його незрячим на обидва ока, і протягом останніх двох десятиліть він невтомно шукав лікування, яке б відновило його зір.

Жоден із них не виявився успішним у довгостроковій перспективі – до цього часу.

У віці 34 років він звернувся до доктора Грега Молоні, офтальмолога з Providence Health Care's Mount Saint Joseph Hospital у Ванкувері. Лікар запропонував провести рідкісну процедуру "зуб в оці", відому під медичною назвою "остеоодонтокератопротез", для правого ока Брента.

Операція, яка, за словами Брента, нагадує йому щось із кінофільму, була розроблена в 1960-х роках і була проведена лише декільком сотням людей по всьому світу.

Брент Чепмен / Фото: YouTube/ABC7

У лютому Канада святкувала успіх цієї процедури після того, як три пацієнти стали першими в історії країни, які перенесли операцію "зуб в оці" для відновлення зору, яку також провів сам доктор Молоні.

75-річна Гейл Лейн, яка страждала аутоімунним захворюванням, що призвело до рубцювання рогівки ока десять років тому, розповіла, що після операції вона дивним чином може знову бачити кольори і насолоджуватися природою, хоча деякі ділянки її зору все ще залишаються слабкими.

Що стосується Брента, то він розповів, що зміг побачити свої руки, що рухаються перед ним, одразу після того, як отямився, і мав зір 20/40 або 20/30 в оці після того, як воно повністю зажило.

"Я почуваюся фантастично", - сказав Брент в інтерв'ю WABC, додавши: "Зір повертається, і це цілий новий світ. Коли ми з доктором Молоні зустрілися очима, ми обидва розплакалися. Я не дивився в очі 20 років".

Процедура полягає у вириванні зуба пацієнта, його сплющуванні та свердлінні невеликого отвору в центрі, в який встановлюється протезна лінза.

Потім зуб розміщують перед оком пацієнта, що дозволяє йому бачити крізь лінзу.

Лікар розповів виданню, що часто використовують власний зуб пацієнта, щоб зменшити ймовірність того, що організм відторгне його як чужорідний об'єкт.

Дізнавшись про операцію, Брент визнав, що вона звучить надумано.

"Це звучало трохи по-науково-фантастичному, - сказав він. Я подумав: "Хто до цього додумався? Це ж божевілля".

Брент Чепмен / Фото: YouTube/ABC7

Доктор Молоні додав: "Зазвичай реакція – це шок, здивування і відверта невіра в те, що процедура взагалі існує".

