Чоловік із хрипким голосом був шокований, дізнавшись, що в його горлі була істота – фото

В'єтнамець, який почав відчувати дискомфорт у горлі і говорити хрипким голосом, виявив, що у нього в горлі сидить 6-сантиметрова п'явка, яка смокче кров.

Про це пише Oddity Central.

53-річний чоловік спершу думав, що застудився, поки не почав плюватися кров'ю. Тоді він зрозумів, що все набагато гірше, ніж здається. Спочатку він спробував визначити причину самостійно, відкривши рот і подивившись у дзеркало, але не зміг побачити нічого, окрім того, що мало вигляд як коричнева маса у верхній частині горла.

Чоловік запанікував і негайно звернувся за професійною медичною допомогою. Так він дізнався, що до його горла присмокталася п'явка.

Коли чоловік прибув до Національної лікарні ендокринології в Ханої зі скаргами на дискомфорт у горлі та періодичне відхаркування кров'ю, лікарі провели ендоскопію, яка виявила 6-сантиметрову п'явку, міцно прикріплену до його горла, під голосовою щілиною біля трахеї. Такі знахідки не є чимось незвичайним – інший в'єтнамець потрапив до заголовків новин 2019 року з тієї ж причини – але вони вважаються вкрай рідкісними.

П'явка / Фото: odditycentral.com

П'явки зазвичай потрапляють до організму людини через недотримання правил гігієни. У цьому конкретному випадку 53-річний пацієнт розповів лікарям, що отримав травму руки під час роботи з мишоловкою близько місяця тому.

Будучи палким прихильником трав'яної медицини Шеньнун, він вийшов на вулицю, нарвав лікарських рослин, поклав їх до рота і розжував до стану пасти, яку приклав до рани. Лікарі вважають, що, поклавши немите листя до рота, він дозволив крихітній п'явці проникнути до свого тіла. Зазвичай вони крихітні, але, постійно харчуючись кров'ю, можуть дуже швидко рости.

Щоб уникнути подібних ситуацій, медики радять людям уникати забруднених джерел води та брудного листя під час перебування на природі.

Нагадаємо, чоловіку пришили донорські жіночі руки. Він втратив кінцівки, коли потрапив під потяг, у жовтні 2020 року.

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