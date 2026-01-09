Чоловіка довелося рятувати після "лікування" п’явкою: що він утнув (фото)

Реклама

У Китаї 23-річному чоловікові довелося перенести термінову операцію після того, як він вставив живу п’явку в сечовий міхур, повіривши в «лікувальний» метод, знайдений в Інтернеті.

Про це пише Oddity Central.

Інцидент стався з мешканцем міста Чженчжоу в провінції Хенань. Молодий чоловік, відомий під прізвищем Чжен, намагався застосувати народний засіб, про який прочитав онлайн, і самостійно ввів п’явку довжиною близько 5 сантиметрів через сечівник.

Після цього у нього виник різкий біль і проблеми з сечовипусканням. П’явка спочатку перекрила сечівник, а згодом проникла до сечового міхура, де прикріпилася до його стінок. Там паразит почав виділяти антикоагулянти, що лише погіршило стан пацієнта.

Біль став настільки нестерпним, що чоловік був змушений звернутися до відділення невідкладної допомоги місцевої лікарні. Медики були шоковані його поясненнями, а ультразвукове обстеження підтвердило наявність живої п’явки в сечовому міхурі.

Медики підготували екстрене хірургічне втручання. Команда урологів під керівництвом заступника директора відділення провела трансуретральну операцію з видалення стороннього тіла. Процедура минула успішно — п’явку повністю видалили, після чого пацієнт знову зміг нормально сечовипускати, а больові відчуття зникли.

П'явка / © Jam Press

Лікарі використовують цей випадок як застереження для громадськості, наголошуючи на небезпеці довіри до псевдонаукових методів лікування, які поширюються в Мережі.

За словами директора урологічного відділення Народної лікарні Чженчжоу доктора Шан Чжунцзе, подібні маніпуляції та подальші операції можуть призвести до серйозних ускладнень. Серед можливих наслідків — хронічний біль, порушення сечовипускання, повторні інфекції та стриктура сечівника.

