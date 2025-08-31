Чоловік ледь не втратив руку після того, як спав у ліжку зі своїм собакою

Собака

В Австралії чоловік пережив небезпечний для життя випадок після того, як дозволив своєму собаці спати в одному ліжку. Невеликий укус тварини призвів до рідкісної бактеріальної інфекції, яка спричинила сепсис і могла завершитися ампутацією руки.

Про це пише Unilad.

Чоловік розповів, що інцидент стався після того, як він перевернувся уві сні та вдарив собаку по обличчю. Перелякана тварина вкусила господаря за руку. Спочатку чоловік не надав цьому великого значення, однак через декілька днів рана опухла, з’явилися гнійні плями. Лише тоді він звернувся до медиків.

У лікарні стан пацієнта різко погіршився: артеріальний тиск упав до критично низького рівня, а медики діагностували некротичний фасциїт — рідкісну та небезпечну для життя бактеріальну інфекцію.

За даними медиків, перші симптоми захворювання можуть з’являтися дуже швидко:

інтенсивний біль біля рани

набряк

грипоподібні прояви — висока температура, головний біль, слабкість

нудота, діарея, сплутаність свідомості

плями та пухирі на шкірі

Інфекція призвела до сепсису, і чоловіка довелося вводити у штучну кому на п’ять днів.

Медики врятували його руку, проте наслідки залишилися серйозними: «Хірургам вдалося врятувати мою руку, хоча все було дуже погано. Ліки, які мені прописали, прискорили розвиток іншої моєї хвороби, через що я на деякий час опинився в колісному кріслі, а потім понад рік пересувався на милицях».

Через септичний шок у чоловіка пошкодилися й інші органи: «З нирками, здається, все гаразд, серце зазнало лише незначних пошкоджень, мозок усе ще під питанням. Я повільніший, ніж був, і трохи борюся з пам’яттю, але я все ще приймаю ліки».

Попри все, австралієць не відмовився від свого улюбленця. Лікарі пояснили, що інфекцію спричинили бактерії з його власної шкіри, а не з рота собаки.

«Лікарі сказали мені, що це майже напевно не з його рота, а з моєї шкіри. У мене все ще є мій собака, він хороший пес. Йому було важко, коли я потрапив до лікарні, ситуація загострилася дуже швидко, а потім мене ввели в 5-денну штучну кому».

Цей випадок став ще одним нагадуванням про небезпеку навіть невеликих травм та необхідність швидкого звернення до лікарів у разі тривожних симптомів.

