Низьке лібідо або зниження сексуального потягу - поширена проблема / © Freepik

Інтерес до сексу час від часу може втрачатися, та і рівень лібідо змінюється упродовж життя. Однак низьке лібідо протягом тривалого періоду часу може викликати занепокоєння у деяких людей.

Про це пише Healthline.

Іноді цей стан може бути ознакою погіршення стану здоров’я.

Ось низка потенційних причин низького лібідо у чоловіків.

Низький тестостерон

Тестостерон — важливий чоловічий гормон. У чоловіків він в основному виробляється в яєчках. Рівень тестостерону також впливає на сексуальний потяг.

Коли рівень тестостерону знижується, зменшується і бажання сексу.

Ліки

Прийом певних ліків може знизити рівень тестостерону, що, може приpвести до зниження лібідо. Наприклад, деякі ліки від високого артеріального тиску, можуть перешкоджати еякуляції та ерекції.

Депресія

Депресія змінює всі сторони життя людини. Люди, які страждають депресією, відчувають зниження або повну відсутність інтересу до занять, які колись вважали приємними, зокрема, секс.

Низьке лібідо також є побічним ефектом деяких антидепресантів.

Хронічна хвороба

Коли ви погано себе почуваєте через наслідки хронічного захворювання, секс, ймовірно, займає останнє місце в вашому списку пріоритетів.

Певні захворювання, такі як рак, також можуть знизити кількість сперми.

Серед інших хронічних захворювань, які можуть негативно вплинути на ваше лібідо:

діабет 2 типу

ожиріння

підвищений артеріальний тиск

високий холестерин

хронічна легенева, серцева, ниркова та печінкова недостатність

Проблеми зі сном

Дослідження виявило, що у чоловіків з ожирінням та з обструктивним апное уві сні нижчий рівень тестостерону.

Це призводить до зниження сексуальної активності і лібідо.

Раніше ми писали про те, чому найкращий секс може бути в токсичних стосунках. Більше про це читайте у новині.