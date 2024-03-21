Чоловік опинився в комі з 4% шансом на виживання через врослу волосину в паху – відео

Він дивом вижив і нещодавно знову почав ходити.

Чоловік з Техасу, США, дивом вижив після складного медичного випробування, перевершивши 4% шансів, які давали йому лікарі.

Про це повідомляє Daily Mail.

Стівен Спінейл, батько, якому за 30, намагався видалити врослу волосину з пахової зони. Він опинився в стані медикаментозної коми.

"Ми ніколи не втрачали віри, коли це робили інші", - написала цього тижня його сестра Мішель у TikTok. Вона веде хроніку життя свого брата на межі життя і смерті відтоді, як він потрапив до лікарні наприкінці 2022 року.

"Все, що змогли з'ясувати, це те, що у нього звідкись відкрилася внутрішня кровотеча. Ми не знали, що це буде найменшою проблемою", - написала Мішель на сторінці GoFundMe, яка зібрала понад $8 000 на його лікування. "Його стан швидко погіршувався, поки він не знепритомнів і не був підключений до апарату життєзабезпечення. Він підхопив рідкісну бактерію, яка спустошувала його організм і виводила з ладу всі його органи. У нього сильний сепсис і шок".

Захворювання Стівена сепсисом – коли організм людини неправильно реагує на інфекцію і органи серйозно пошкоджуються – було лише початком цього жахіття, додала його сестра. Під час перебування в лікарні у нього також розвинувся грип А і подвійна пневмонія в обох легенях, а також гострий респіраторний дистрес-синдром.

За словами сестри, він був у стані медикаментозної коми протягом трьох тижнів.

Мішель підписала нещодавнє відео, стверджуючи, що лікарі сказали: "Стівен не вийде з цього живим", і що їй "сказали, що у нього немає мозкової активності". В інших відео вона писала, що шанси Стівена на виживання становлять близько 4%.

Йому довелося перенести операцію на відкритому серці, провести два тижні на обертовому ліжку, щоб полегшити дихання, і постійно відкачувати рідину з легень.

Однак, лише завдяки диву, він вижив і наприкінці 2023 року знову почав ходити.

"Ми ніколи не втрачали надії та віри, - підписала Мішель чергову публікацію в TikTok, розміщену минулого тижня. "І слава Богу, що не втратили, бо подивіться на нього зараз!".

Нагадаємо, жінка померла через “кам’яне немовля”, яке вона понад 50 років носила в утробі. Медичний персонал підозрював, що у пацієнтки ракова пухлина, коли до лікарні поступила літня жінка зі скаргами на болі в животі.

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