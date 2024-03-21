Чоловік опинився в комі з 4% шансом на виживання через врослу волосину в паху – відео

Він дивом вижив і нещодавно знову почав ходити.
Чоловік з Техасу, США, дивом вижив після складного медичного випробування, перевершивши 4% шансів, які давали йому лікарі.
Про це повідомляє Daily Mail.
Стівен Спінейл, батько, якому за 30, намагався видалити врослу волосину з пахової зони. Він опинився в стані медикаментозної коми.
"Ми ніколи не втрачали віри, коли це робили інші", - написала цього тижня його сестра Мішель у TikTok. Вона веде хроніку життя свого брата на межі життя і смерті відтоді, як він потрапив до лікарні наприкінці 2022 року.
@michellebell111 God has the final say! It wasnt his time even tho the drs said it was. #foryoupage #wakingupfromacoma #coma #brotherskeeper #drsmakemistakes ♬ Belonging - Muted
"Все, що змогли з'ясувати, це те, що у нього звідкись відкрилася внутрішня кровотеча. Ми не знали, що це буде найменшою проблемою", - написала Мішель на сторінці GoFundMe, яка зібрала понад $8 000 на його лікування. "Його стан швидко погіршувався, поки він не знепритомнів і не був підключений до апарату життєзабезпечення. Він підхопив рідкісну бактерію, яка спустошувала його організм і виводила з ладу всі його органи. У нього сильний сепсис і шок".
Захворювання Стівена сепсисом – коли організм людини неправильно реагує на інфекцію і органи серйозно пошкоджуються – було лише початком цього жахіття, додала його сестра. Під час перебування в лікарні у нього також розвинувся грип А і подвійна пневмонія в обох легенях, а також гострий респіраторний дистрес-синдром.
За словами сестри, він був у стані медикаментозної коми протягом трьох тижнів.
@michellebell111 We were told he would die, 4% survival rate, he lived, was told he had no brain activity, he has no brain damage at all, then was told he wouldnt walk again, hes walking, he beat all odds! #mybrother #coma #brotherskeeper #spinalestrong ##rotopronebed #rotoprone #warrior #wakingupfromacoma ♬ Motivation - neozilla
Мішель підписала нещодавнє відео, стверджуючи, що лікарі сказали: "Стівен не вийде з цього живим", і що їй "сказали, що у нього немає мозкової активності". В інших відео вона писала, що шанси Стівена на виживання становлять близько 4%.
Йому довелося перенести операцію на відкритому серці, провести два тижні на обертовому ліжку, щоб полегшити дихання, і постійно відкачувати рідину з легень.
Однак, лише завдяки диву, він вижив і наприкінці 2023 року знову почав ходити.
"Ми ніколи не втрачали надії та віри, - підписала Мішель чергову публікацію в TikTok, розміщену минулого тижня. "І слава Богу, що не втратили, бо подивіться на нього зараз!".
@michellebell111 Replying to @Travel girl #brotherskeeper #wakingupfromacoma #coma #spinalestrong #drsmakemistakes ♬ Never Give Up - Motiversity & Coach Pain & Dr. Jessica Houston
Нагадаємо, жінка померла через “кам’яне немовля”, яке вона понад 50 років носила в утробі. Медичний персонал підозрював, що у пацієнтки ракова пухлина, коли до лікарні поступила літня жінка зі скаргами на болі в животі.
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