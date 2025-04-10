Чоловік опинився у лікарні через звичку нюхати брудні шкарпетки: що з ним сталося

Шкарпетки / © Freepik

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У мешканця Чунціна, Китай, який виробив звичку нюхати свої брудні шкарпетки після того, як носив їх протягом дня, діагностували грибкову інфекцію легень.

Про це пише Oddity Central.

Офісний працівник середнього віку, ім’я якого не розголошують, нещодавно опинився у Південно-Західному госпіталі Військово-медичного університету зі скаргами на постійний кашель.

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Чоловік розповів лікарям, що його кашель посилився в останні дні, попри приймання сиропу від кашлю, і що його очі налилися кров’ю, що спонукало його звернутися за медичною допомогою. Після проведення комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії лікарі виявили підозрілі тіні в нижній правій легені, а подальша бронхоскопія показала, що пацієнт страждає на грибкове захворювання легень, спричинене інфекцією Аспергіллус.

Розпитавши пацієнта про можливі причини інфекції, лікарі дізналися, що чоловік має звичку нюхати власні брудні шкарпетки. Розпитуючи неназваного пацієнта про його будинок і про те, наскільки хороша там циркуляція повітря, лікар респіраторної медицини Лян Пейцян дізнався, що чоловік нюхав свої брудні шкарпетки щоразу, коли приходив додому з роботи, перед тим як кинути їх у пральну машину.

Взявши пару його брудних шкарпеток і проаналізувавши їх, лікарі виявили сліди Aspergillus і визначили, що причиною інфекції стала його негігієнічна звичка.

Ношені шкарпетки містять піт, сіль, сечовину, а тепле і вологе середовище всередині взуття сприяє розмноженню грибків. Запах брудних шкарпеток, навіть якщо вони ваші власні, підвищує ризик вдихання небезпечних грибків і бактерій. Якщо вони проникають через ніс і горло, вони можуть потрапити до легень і спричиняти грибкові інфекції, які можуть мати довгострокові наслідки.

Нагадаємо, 26-річний чоловік переніс інсульт після салонної процедури.