Чоловік захворів на харчове отруєння в пенісі: що відомо про перший у світі випадок

У Лівані медики задокументували перший у світі випадок харчового отруєння в пенісі.

Про це повідомляє LADbible.

Статевий орган 38-річного чоловіка став токсичним невдовзі після інтимної близькості з дружиною. У цій сазі також дивним чином був замішаний неохолоджений рис.

Після того, як його мучила низка симптомів у нижній частині тіла протягом більшої частини тижня, чоловік вирішив звернутися до лікаря. Він пішов до урологів після того, як почервоніння, набряк і струпи на його статевому члені продовжували з'являтися. Медики були ще більше стурбовані, коли він виявив, що все це почалося після того, як він переніс напад сильної діареї і блювоти.

Лікарі Медичного центру Американського університету в Бейруті вирішили взяти мазок з члена пацієнта, щоб перевірити його на наявність інфекції. Подальше дослідження виявило наявність бактерії, відомої як бацила цереус, на його чоловічому органі. Це харчовий патоген, який зазвичай міститься в рисі, крупах, спеціях, молоці та вершках, які занадто довго зберігалися за кімнатної температури.

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Бацила цереус виробляє спори, які витримують теплову обробку і швидко росте за кімнатної температури, виробляючи токсини, що призводить до хвороби, діареї, болю в шлунково-кишковому тракті та нудоти.

Після того, як лікарі розібралися з цим дивним випадком харчового отруєння, вони вирішили, що чоловік, ймовірно, заразився бактеріальною інфекцією на своєму пенісі після епізоду діареї та блювоти, які настали майже одразу після того, як він закінчив "енергійний секс" зі своєю дружиною.

Під час статевого акту віруси і бактерії можуть легше переміщатися між тілами через розриви в шкірі. Медики дійшли висновку, що бацила цереус якимось чином безпосередньо контактувала з його інтимною зоною. Однак, схоже, що виною всьому була страва з рисом, яку він з'їв лише за день до появи симптомів.

Згідно з дослідженням, яке було опубліковане в журналі Annals of Medicine and Surgery, це був "перший випадок в літературі", коли пацієнт страждав на харчове отруєння в статевому члені.

Батькові двох дітей призначили місцевий антибіотик, який зазвичай використовується для лікування очних інфекцій. Лікарі також закликали його "як слід" промивати цю ділянку, а також уникати сексу і мастурбації до загоєння рани.

Через чотири тижні після того, як чоловік отримав свій незвичайний діагноз, він повідомив, що більше не відчуває печіння або дискомфорту, і, на щастя, інфекція не повернулася.

Автор дослідження пояснив, що інфекції статевого члена зазвичай з'являються після того, як пацієнт зазнає травми, що призводить до відкритої рани. У дев'яти випадках з десяти це якось пов'язано з групою бактерій – стрептококом.

Медики додали: "У цьому випадку цілком ймовірно, що діарея і блювота, які забруднили пеніс після статевого акту, ймовірно, є джерелом шкірної інфекції".

Нагадаємо, чоловік з найбільшим у світі пенісом відверто розповів про своє повсякдення. Розмір його статевого органа становить 36 см.

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