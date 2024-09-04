Чоловік помер на операційному столі після того, як хірурги видалили не той орган – фото

Вдова розповіла про свій душевний біль після того, як її чоловік помер на операційному столі, коли хірург нібито припустився фатальної помилки і видалив не той орган.

Про це повідомляє LADbible.

Беверлі Браян закликала порушити цивільне і кримінальне провадження проти доктора Томаса Шакновскі після смерті її коханого чоловіка Вільяма, з яким вона прожила у шлюбі 33 роки.

Вона заявила, що її 70-річний чоловік "помер у безпорадному стані" в хірургічній палаті лікарні Вознесіння Пресвятого Серця Смарагдового узбережжя в окрузі Волтон, штат Флорида, США, коли йому робили невідкладну операцію, згідно з інформацією адвоката Зарзаура Лоу, який представляє її інтереси.

Минулого місяця подружжя з Алабами приїхало до свого орендованого будинку в окрузі Окалуса, коли Вільям раптово почав скаржитися на біль у боці.

Беверлі та Вільям Браяни / Фото: Facebook/Zarzaur Law

Медики медичного закладу нібито встановили, що проблема була пов'язана з його селезінкою, і, як кажуть, наполягали на тому, щоб пацієнт дозволив їм провести операцію.

Вільям нібито попросив виписати його з лікарні, щоб він міг повернутися додому в Алабаму до свого лікаря 18 серпня, але його "переконали" залишитися і пройти процедуру.

У адвоката стверджують, що доктор Шакновскі та головний лікар лікарні Крістофер Бакані попередили пенсіонера, що у нього "можуть виникнути серйозні ускладнення, якщо він залишить лікарню".

Вільям погодився на операцію, і 21 серпня його забрали до операційної для проведення ручної лапароскопічної спленектомії, під час якої медики повинні були видалити йому селезінку.

Але доктора Шакновскі звинувачують у тому, що він помилково видалив йому печінку. Зарзаур Лоу стверджує, що при цьому хірург розірвав кровоносні судини, які були з'єднані з органом – в результаті чого Вільям зазнав "негайної і катастрофічної крововтрати, що призвела до смерті".

Хірург повідомив Беверлі, що селезінка її чоловіка була "настільки хворою, що стала в чотири рази більшою, ніж зазвичай, і перемістилася на іншу сторону тіла".

Розтин показав, що на селезінці Вільяма з'явилася невелика кіста, яка, як вважають, була причиною болю, через який він звернувся за медичною допомогою до Флориди. Беверлі каже, що зараз вона виконує місію, щоб домогтися "справедливості" для свого покійного чоловіка.

У заяві, поширеній через її юридичну команду, вдова сказала: "Мій чоловік помер безпорадним на операційному столі доктора Шакновскі. Я не хочу, щоб ще хтось помер через його некомпетентність у лікарні, яка повинна була знати або знала, що він раніше припускався грубих хірургічних помилок, що змінювали життя".

Беверлі та Вільям Браяни / Фото: Facebook/Zarzaur Law

Доктор Шакновскі не був притягнутий до кримінальної відповідальності і не має жодних дисциплінарних справ або публічних скарг у своєму досьє, повідомляє Miami Herald. Однак Беверлі сподівається, що проти нього буде порушено цивільне і кримінальне провадження, пояснюючи, що має намір подати позов після досудового процесу.

Лікарня підтвердила, що почала розслідування смерті Вільяма.

Нагадаємо, 13-річна донька хірургині незаконно просвердлила отвір у черепі пацієнта. Стало відомо, чим це закінчилося.

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