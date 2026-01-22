Чоловік помер після тривалого використання термочашки: що сталося

Термочашка / © Фото з відкритих джерел

У Тайвані чоловік помер внаслідок отруєння свинцем після майже 20 років щоденного використання однієї й тієї ж термочашки для гарячої кави. Лікарі назвали цей випадок застереженням для всіх, хто роками користується старими пляшками або термочашками.

Про це пише Oddity Central.

Загиблому було близько 50 років, він мав понад 30 років водійського стажу. Одного дня дорогою на роботу чоловік врізався автомобілем у магазин, не намагаючись загальмувати. Перші рятувальники виявили його дезорієнтованим, а подальші обстеження показали важку анемію, атрофію кори головного мозку та порушення функції нирок. Пацієнта перевели до нефрологічного відділення для поглибленої діагностики.

Нефролог Хун Юн-Сян згодом розповів про цей випадок у телевізійній програмі на Тайвані, використавши його як приклад небезпеки тривалого використання одних і тих самих ємностей для напоїв. Він закликав людей регулярно міняти пляшки для води та термочашки.

Під час з’ясування причин погіршення стану лікарі дізналися, що чоловік останнім часом постійно відчував втому, а його смакові відчуття змінилися — їжа часто здавалася йому недостатньо солоною. Сукупність симптомів вказувала на можливе отруєння свинцем, що згодом підтвердили аналізи крові.

Шукаючи джерело токсину, медики з’ясували, що пацієнт майже два десятиліття користувався одним і тим самим термосом для кави. Внутрішній шар посудини з часом заіржавів і, як з’ясувалося, щодня виділяв свинець у кисле середовище напою.

Згодом у чоловіка почали розвиватися дегенеративні симптоми, схожі на деменцію, а стан здоров’я продовжував погіршуватися. Пізніше він захворів на аспіраційну пневмонію через задуху та помер приблизно через рік після дорожньо-транспортної пригоди.

Лікарі попереджають, що кислі або лужні напої — зокрема фруктові соки, кава, чай і традиційні китайські ліки — можуть підвищувати ризик вимивання важких металів зі старих або пошкоджених термочашок, якщо напої тривалий час перебувають усередині. Хун Юн-Сян радить регулярно перевіряти стан таких ємностей і своєчасно їх замінювати, аби уникнути серйозних, а іноді й смертельних ускладнень для здоров’я.

