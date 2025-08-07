Чоловік помер після вживання популярної "натуральної" добавки

Кратом / © Associated Press

Реклама

Популярна серед американців «натуральна» добавка опинилася в центрі уваги після того, як Джордан МакКіббен зі США трагiчно помер, прийнявши її. Йдеться про кратом, який позиціонують як природний засіб для полегшення болю, кашлю, діареї, тривожних станів, депресії, а також для боротьби з опіоїдною залежністю та її симптомами.

Про це пише LadBible.

Сьогодні просування ліків і добавок — звична справа: дедалі більше людей, навіть без медичних показань, починають вживати різноманітні препарати під впливом реклами в Інтернеті, телебаченні та соцмережах.

Реклама

Особливо насторожує тенденція просування засобів для схуднення серед блогерів та зірок. Крім того, в моді — жувальні вітаміни, «лікувальні» рослини чи гриби, які активно демонструють зірки у своїх профілях, створюючи образ «здорового тренду».

Одним із таких засобів, що набув популярності у США, став кратом. Його позиціонують як природний засіб для полегшення болю, кашлю, діареї, тривожних станів, депресії, а також для боротьби з опіоїдною залежністю та її симптомами. Але разом із цим кратом має серйозні ризики для здоров’я.

Історія Джордана МакКіббена

До застережень приєдналася і мати Джордана МакКіббена — чоловіка, який помер 2022 року після того, як додав до лимонаду столову ложку порошкового кратому.

37-річний Джордан саме готував вечерю для своєї родини, коли його знайшли непритомним у ванній кімнаті. Попри те, що його матір, Маулдін, намагалася надати першу допомогу та зробила штучне дихання, врятувати чоловіка не вдалося.

Реклама

Після смерті сина жінка звернулася до суспільства з рішучим попередженням про небезпеку цієї речовини.

«Я втратила сина. Я втратила онуків, яких могла б мати. Я більше не побачу, як він іде до вівтаря, не стану свідком його життя, як бачу життя своїх інших дітей. Я втратила можливість насолоджуватись цими роками з ним», — поділилася горем мама померлого чоловіка.

Джордан МакКіббен, який помер після вживання кратому

Побічні ефекти кратому

Як повідомляє клініка Mayo Clinic, цей засіб є «небезпечним і неефективним». Серед його можливих побічних дій:

сухість у роті,

нудота та блювота,

закрепи,

пошкодження печінки,

біль у м’язах,

високий артеріальний тиск.

Також кратом може впливати на психіку та нервову систему:

Реклама

судоми,

галюцинації,

сонливість,

ускладнене дихання.

Відомо також про численні смертельні випадки, які пов’язують саме з уживанням кратому у США.

Попередження про небезпеку кратому від регуляторів

Американське Управління з контролю за продуктами і ліками (FDA) закликає відмовитися від вживання кратому через загрозу для здоров’я. А Управління з боротьби з наркотиками США (DEA) визначає кратом як «речовину, що викликає занепокоєння».

Попри це, препарат досі вільно продається на багатьох заправках у США. На відміну від Сполучених Штатів, Велика Британія ще 2016 року заборонила продаж, імпорт і експорт кратому, внісши його до списку речовин, заборонених Законом про психоактивні субстанції.

«Кратом не є придатним для використання як дієтична добавка. FDA й надалі застерігатиме громадськість щодо його застосування з лікувальною метою», — заявили в американському Управлінні з боротьби з наркотиками.

Реклама

Зауважимо, пігулки, порошки та жувальні вітаміни, що обіцяють сяючу шкіру, сильний імунітет і міцний сон, заповнили полиці аптек і маркетплейсів. Проте не кожна добавка справді корисна — а багато з них взагалі не є необхідними. Дієтолог поділився п’ятьма ключовими речами, які варто врахувати перед тим, як робити покупку.