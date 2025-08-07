- Дата публікації
-
- Категорія
- Здоров’я
- Кількість переглядів
- 348
- Час на прочитання
- 3 хв
Чоловік помер після вживання популярної "натуральної" добавки
Вживання кратому, який позиціонують як природний засіб, може мати серйозні наслідки для здоров’я, аж до летальних. Нова історія смерті від цієї добавки вразила США.
Популярна серед американців «натуральна» добавка опинилася в центрі уваги після того, як Джордан МакКіббен зі США трагiчно помер, прийнявши її. Йдеться про кратом, який позиціонують як природний засіб для полегшення болю, кашлю, діареї, тривожних станів, депресії, а також для боротьби з опіоїдною залежністю та її симптомами.
Про це пише LadBible.
Сьогодні просування ліків і добавок — звична справа: дедалі більше людей, навіть без медичних показань, починають вживати різноманітні препарати під впливом реклами в Інтернеті, телебаченні та соцмережах.
Особливо насторожує тенденція просування засобів для схуднення серед блогерів та зірок. Крім того, в моді — жувальні вітаміни, «лікувальні» рослини чи гриби, які активно демонструють зірки у своїх профілях, створюючи образ «здорового тренду».
Одним із таких засобів, що набув популярності у США, став кратом. Його позиціонують як природний засіб для полегшення болю, кашлю, діареї, тривожних станів, депресії, а також для боротьби з опіоїдною залежністю та її симптомами. Але разом із цим кратом має серйозні ризики для здоров’я.
Історія Джордана МакКіббена
До застережень приєдналася і мати Джордана МакКіббена — чоловіка, який помер 2022 року після того, як додав до лимонаду столову ложку порошкового кратому.
37-річний Джордан саме готував вечерю для своєї родини, коли його знайшли непритомним у ванній кімнаті. Попри те, що його матір, Маулдін, намагалася надати першу допомогу та зробила штучне дихання, врятувати чоловіка не вдалося.
Після смерті сина жінка звернулася до суспільства з рішучим попередженням про небезпеку цієї речовини.
«Я втратила сина. Я втратила онуків, яких могла б мати. Я більше не побачу, як він іде до вівтаря, не стану свідком його життя, як бачу життя своїх інших дітей. Я втратила можливість насолоджуватись цими роками з ним», — поділилася горем мама померлого чоловіка.
Побічні ефекти кратому
Як повідомляє клініка Mayo Clinic, цей засіб є «небезпечним і неефективним». Серед його можливих побічних дій:
сухість у роті,
нудота та блювота,
закрепи,
пошкодження печінки,
біль у м’язах,
високий артеріальний тиск.
Також кратом може впливати на психіку та нервову систему:
судоми,
галюцинації,
сонливість,
ускладнене дихання.
Відомо також про численні смертельні випадки, які пов’язують саме з уживанням кратому у США.
Попередження про небезпеку кратому від регуляторів
Американське Управління з контролю за продуктами і ліками (FDA) закликає відмовитися від вживання кратому через загрозу для здоров’я. А Управління з боротьби з наркотиками США (DEA) визначає кратом як «речовину, що викликає занепокоєння».
Попри це, препарат досі вільно продається на багатьох заправках у США. На відміну від Сполучених Штатів, Велика Британія ще 2016 року заборонила продаж, імпорт і експорт кратому, внісши його до списку речовин, заборонених Законом про психоактивні субстанції.
«Кратом не є придатним для використання як дієтична добавка. FDA й надалі застерігатиме громадськість щодо його застосування з лікувальною метою», — заявили в американському Управлінні з боротьби з наркотиками.
Зауважимо, пігулки, порошки та жувальні вітаміни, що обіцяють сяючу шкіру, сильний імунітет і міцний сон, заповнили полиці аптек і маркетплейсів. Проте не кожна добавка справді корисна — а багато з них взагалі не є необхідними. Дієтолог поділився п’ятьма ключовими речами, які варто врахувати перед тим, як робити покупку.