Чоловік помер від передозування вітаміном D: відомо, який рівень був в організмі

Експерти б'ють на сполох після того, як чоловік нещодавно помер від передозування вітаміном D.

Про це пише nypost.com.

89-річний Девід Мітченер помер у передмісті Лондона, Англія, після приймання високих доз добавки протягом дев'яти місяців до смерті.

Члени місцевої медичної спільноти тепер користуються можливістю попередити громадськість про ризики приймання звичайних добавок, ризики яких, за їхніми словами, не часто добре рекламуються.

"На упакованні не було жодних попереджень, які докладно описують конкретні ризики або побічні ефекти приймання добавок з вітаміном D", - написав коронер Джонатан Стівенс у своєму офіційному звіті. "На мою думку, існує ризик того, що в майбутньому відбудеться смерть, якщо не буде вжито заходів".

Повідомляється, що у померлого було зафіксовано максимально високий рівень вітаміну D в організмі. Розтин показав, що рівень вітаміну D у нього становив 380, "максимальний рівень, зафіксований лабораторією". Гарвард рекомендує дорослим підтримувати рівень 30, щоб гарантувати достатність.

Вітамін D

Щодо дозування, рекомендована доза для більшості дорослих становить 600 міжнародних одиниць (МО). За даними клініки Майо, приймання 60 000 або більше МО на день протягом декількох місяців може спричинити передозування.

Мітченер вперше потрапив до лікарні з гіперкальціємією чи високим вмістом кальцію в організмі. За даними клініки Майо, це зазвичай спричинено високим рівнем вітаміну D.

Надлишок D був не єдиною причиною смерті в списку – коронер також назвав застійну серцеву недостатність, хронічну ниркову недостатність, гіперкальціємію та ішемічну хворобу серця – коли кров більше не ефективно надходить до органу.

Однак через виявлені високі концентрації вітаміну D коронер попередив, що "вітамінні добавки можуть мати потенційно дуже серйозні ризики та побічні ефекти при надлишку".

"Поточні вимоги до маркування харчових продуктів не вимагають, щоб ці ризики та побічні ефекти були вказані на упакованні", - додав він про "відсутність відповідних попереджень та вказівок щодо дозування".

Нагадаємо, чоловік більше не може мати дітей через фатальну помилку хірургів. Він звернувся до медиків через кардинально іншу проблему.

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