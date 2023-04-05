Чоловік помер від сказу після того, як кажан покусав його посеред ночі в ліжку

Чоловік у Міннесоті, США, прокинувся посеред ночі та виявив, що кажан кусає його за руку.

Попри отримання медичної допомоги, він помер від сказу через кілька місяців після появи симптомів. Про це пише dailystar.co.uk.

Інцидент стався 27 липня 2020 року.

За повідомленнями представників охорони здоров'я США, 84-річний чоловік відкинув тварину і вимив руки з милом безпосередньо перед тим, як повернутися в ліжко до дружини. Потім пара отримала постконтактну профілактику (ПКП) від сказу, включаючи серію вакцин проти хвороби та ін'єкції антитіл.

Але в січні 2021 року чоловік тричі повертався до лікарні після того, як почав скаржитися на сильний біль у правій половині обличчя та рясну сльозотеча. На момент останнього візиту його мучила нічна пітливість, параліч лицьового нерва і біль у лівому вусі, а праве око почервоніло.

Згідно з новим звітом, опублікованим у Журналі клінічних інфекційних захворювань, він переніс енцефаліт — сильний набряк головного та спинного мозку — і помер через 15 днів.

Тестування показало, що в нього розвинувся сказ, ідентичний тому, який був у кажана, що його вкусив.

Представники охорони здоров'я заявили, що це був перший зареєстрований у США випадок смерті пацієнта від сказу після отримання профілактичного лікування "своєчасно та належним чином".

Епідеміологиня Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC) Стейсі Гольцбауер сказала, що у звіті розповідається історія про "перший зареєстрований провал лікування сказу в західній півкулі".

Але CDC додав, що проблеми могли виникнути через невиявлений стан імунітету, що робить вакцини менш ефективними. Чоловік також мав низку супутніх захворювань, таких як ішемічна хвороба серця, діабет 2 типу, високий кров'яний тиск, проблеми з нирками та збільшена простата.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), щорічно в усьому світі від сказу помирає 59 тисяч осіб.

Нагадаємо, на Волині кіт зі сказом покусав людей. Травмовані проходять лікування, а в декількох селах оголосили карантин.

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