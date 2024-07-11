Чоловік понад 10 років жив із 9-сантиметровим уламком скла в печінці і навіть не знав про це

Він не має жодного уявлення, як він туди потрапив.

Чоловік прожив понад 10 років із 9-сантиметровим уламком скла, що застряг у печінці.

Про це пише NTK.

53-річний чоловік відчував біль і дискомфорт у місці під ребрами багато років тому. Після того, як він нарешті звернувся за медичною допомогою, комп'ютерна томографія виявила чужорідне тіло, що застрягло в правій частині печінки.

Він не зміг пригадати, як він міг там опинитися. За його словами, у нього не було травм в анамнезі.

Хірурги видалили предмет під час двогодинної операції.

Уламок скла / Фото: Jam Press

Один з членів команди сказав: "Ми були приголомшені, коли побачили на моніторі ендоскопа шматок скла розміром 88x15x7 мм з гострими краями. Під час операції з'ясувалося, що чужорідний предмет вкритий капсулою зі сполучної тканини. Так організм реагує на потрапляння чужорідного тіла в тканини. Розвивається асептичне запалення, і навколо чужорідного тіла формується капсула, яка відокремлює його від здорових тканин".

Хірурги кажуть, що пацієнту пощастило, бо могло виникнути гнійне запалення та абсцес, що потребувало б невідкладного хірургічного втручання.

Нагадаємо, чоловік, "замкнений у своєму тілі" на понад десять років, прокинувся, щоб усе розповісти. Він не міг говорити і контролювати свої рухи.

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