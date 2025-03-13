Чоловік прожив 104 дні зі штучним титановим серцем у межах революційного дослідження

Чоловік успішно прожив зі штучним титановим серцем 104 дні, ставши першою людиною, яка прожила так довго.

Про це повідомляє PennMedicine.

Пацієнту 40 років і він очікував на донорську трансплантацію.

Час, необхідний для отримання донорського серця в США, "коливається від декількох днів до декількох місяців". Існує декілька факторів, що впливають на швидкість отримання донорського серця, деякі з яких – група крові, ступінь захворювання та розмір тіла. З огляду на це, деякі пацієнти потребують тимчасового пристрою, який допоможе їм дочекатися трансплантації – саме тут і з'являється штучне титанове серце.

BiVACOR – американсько-австралійська компанія, що стоїть за створенням пристрою, який змінює правила гри. Технологія має лише одну рухому частину – ротор, що левітує, який утримується на місці за допомогою магнітів, пояснює CNN.

Чоловік, якому встановили серце, пройшов процедуру в лікарні Святого Вінсента в Сіднеї, Австралія. Він страждав на важку серцеву недостатність і зараз "добре одужує" після якісної трансплантації.

Хоча штучне серце наразі використовується як міст для підтримання здоров'я людей перед трансплантацією, є надія, що воно стане довгостроковою альтернативою людському серцю.

Штучне титанове серце / Фото: BiVACOR

"Вся команда BiVACOR глибоко вдячна пацієнтові та його родині за довіру до нашого тотального штучного серця", - прокоментував засновник BiVACOR, австралійський біоінженер Деніел Тіммс. "Їхня відвага прокладе шлях до незліченної кількості пацієнтів, які отримають цю технологію, що рятує життя".

Пацієнт був виписаний з лікарні в лютому, що зробило його першою людиною в світі, яка покинула лікарню з тотальним штучним серцем BiVACOR.

На початку цього місяця йому пересадили справжнє серце.

Професор Кріс Гейворд з Інституту кардіологічних досліджень імені Віктора Чанга сказав, що штучне серце започаткувало "абсолютно нову гру в галузі трансплантації серця".

Гейворд, який спостерігає за одужанням чоловіка, що пройшов через цю процедуру, сказав: "У десятиліття, що минає, штучне серце відкриє нові горизонти. Протягом наступного десятиліття ми побачимо, як штучне серце стане альтернативою для пацієнтів, які не можуть чекати на донорське серце або коли донорське серце просто недоступне".

Нагадаємо, єдина у світі людина зі свинячим органом прожила рекордні два місяці. Жінці пересадили свинячу нирку.

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