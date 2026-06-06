Чоловік сім років лікувався від раку, якого в нього ніколи не було

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Британець Саймон Пірсон сім років вважав, що страждає на невиліковну форму раку крові, проходив лікування та жив із думкою, що його життя може обірватися значно раніше. Однак 2025 року він отримав приголомшливу новину: діагноз, який визначав його життя протягом багатьох років, виявився помилковим.

Про цю неймовірну історію розповіли в ефірі програми Good Morning Britain. Репортерка Фей Баркер поспілкувалася з Пірсоном та його родиною про наслідки однієї з найгучніших медичних помилок останніх років.

Усе почалося 2018 року, коли медики лікарні George Eliot Hospital NHS Trust у британському Нанітоні повідомили чоловікові, що у нього діагностовано рідкісну форму раку крові. Медики також попередили, що захворювання потенційно може передатися його синам у майбутньому.

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Після встановлення діагнозу життя Саймона кардинально змінилося. Протягом наступних семи років він переніс десятки медичних процедур і жив із переконанням, що бореться з невиліковною хворобою.

Та 2025 року чоловік дізнався, що весь цей час був здоровим.

«Все затуманилося», — згадує він момент, коли почув новину. «Я не міг у це повірити, і в мене виникло безліч запитань. Я ніяк не можу це усвідомити. Я насправді сидів потім у машині, зателефонував дружині й просто плакав. Наполовину це щастя, а наполовину — розгубленість».

Саймон Пірсон / © ITV

В інтерв’ю Пірсон зізнався, що одночасно відчув полегшення та шок. Усвідомити, що роки лікування були непотрібними, виявилося не менш складно, ніж жити з думкою про смертельну хворобу.

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У студії також виступила його дружина Рейчел, яка працює медсестрою в госпісі. Вона не приховувала свого обурення через ситуацію, що склалася.

«Як медсестра я розлючена, я справді розлючена. Як це взагалі проскочило? Чому це не перевірили? Як дружина я просто шокована. Знаєте, у мене ще надовго залишився Саймон, якого я зможу дратувати…».

Після розголосу історії представники George Eliot Hospital NHS Trust перепросили родину. У медичному закладі заявили, що провели внутрішнє розслідування причин помилки та впровадили додаткові заходи для недопущення подібних випадків у майбутньому.

Свою думку щодо ситуації висловила й консультантка-клінічна онкологиня професорка Пат Прайс.

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«Я вважаю, що важливо, щоб пацієнти, якщо вони стурбовані, говорили про це зі своїми лікарями та налагоджували добру комунікацію. Це трапляється досить рідко, але я не можу сказати, що такого ніколи не буває».

Сам Саймон сподівається, що лікарня усвідомлює масштаб наслідків своєї помилки.

«Вона має зрозуміти, що завдала болю», — наголосив чоловік, додавши, що хотів би бути впевненим у тому, що подібна ситуація більше ні з ким не повториться.

Попри пережите, родина намагається дивитися в майбутнє з оптимізмом. За словами Рейчел, тепер вони живуть за принципом YOLO — You Only Live Once («Живеш лише раз»).

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«Типу, давай просто підемо і зробимо це!» — посміхнулася вона. «Чи варто нам поїхати у відпустку? Так, давай зробимо це, давай насолоджуватися кожним моментом».

Історія Пірсона спричинила бурхливу реакцію в соціальних мережах. Користувачі висловлювали співчуття родині та вимагали відповідальності за помилку, яка роками впливала на життя людини.

Один із користувачів платформи X поділився власним досвідом:

«Мені сказали, що у мене рак, хоча (дякувати Богу) його не було. Моєму приятелеві сказали те саме, він витримав місяці лікування і дізнався, що хвороба в термінальній стадії. Він кинув роботу, впав у депресію і почав вживати наркотики, А ПОТІМ йому сказали, що вони помилилися — у нього взагалі ніколи не було раку. Це його знищило».

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Інший користувач задав риторичне запитання: «Хіба хтось не повинен понести відповідальність?».

Деякі коментатори також вважають, що родині варто добиватися справедливості в суді.

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