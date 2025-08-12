Чоловік сприйняв нежить за грип, і тепер йому залишився лише рік життя

Кіран Шинглер сплутав нежить із грипом, аж поки не дізнався про страшний реальний діагноз / © The LAD bible

Жителю Англії — 26-річному мешканцю Воррінґтона Кірану Шинглеру — лікарі поставили трагічний діагноз, який за прогнозами, залишає чоловікові близько 12 місяців життя. Спершу у пацієнта з’явився нежить, який чоловік сплутав з грипом, аж поки не дізнався про свій справжній і трагічний діагноз.

Про це пише Lad Bible.

Перші симптоми у водія вантажівки Кірана з’явилися ще три роки тому та нагадували звичайну застуду: головний біль, біль у горлі та нежить. Спершу чоловік не надав їм значення, але стан поступово погіршувався. Лише КТ-обстеження виявило швидкозростальну злоякісну пухлину.

«Коли мені діагностували пухлину мозку, я був наляканий, злий і постійно заппитував у себе — чому?» — поділився Кіран.

Перші тривожні ознаки він помітив у ніч на Bonfire Night 2022 року, вважаючи, що це симптоми COVID-19. Чоловік зробив тест, але результат виявився негативним.

Він разом із дівчиною Еббі Генсток вирішили, що це грип. Однак, коли Кіран припинив утримувати їжу, стало очевидно, що хвороба серйозніша.

«Він був у чудовій формі, займався тріатлоном, тренувався — ми просто знали, що щось не так. Це був не наш Кіран», — пригадує Еббі.

Після візиту до лікаря загальної практики чоловіка скерували до лікарні Воррінґтона, де й підтвердили страшний діагноз. Згодом його перевели до Волтон-центру в Ліверпулі, де Кіран переніс чотири операції.

Подальше лікування містило радіо- та хіміотерапію, які спочатку зменшили пухлину, але згодом стало відомо, що вона знову почала рости.

Кіран Шинглер / © The LAD bible

29 грудня 2022 року, за годину до операції зі встановлення постійного шунта, родина Шинглер дізналася, що у Кірана астроцитома 3 ступеня. Це означало, що часу залишилося близько року.

«Я б не впорався з останніми двома роками без підтримки друзів і родини, особливо мами та Еббі. Вони завжди ставили мене вище за себе, і я завжди буду їм за це вдячний», — сказав Кіран.

«На його останньому обстеженні в червні 2025 року нам сказали, що пухлина знову почала рости», — додала Еббі.

За даними Національної служби охорони здоров’я Великої Британії, симптоми пухлини мозку можуть відрізнятися залежно від ураженої ділянки. Найпоширеніші серед них — головний біль, судоми, нудота та блювання, сонливість, зміни поведінки або пам’яті, а також проблеми із зором чи мовленням.

