Здоров’я
58
2 хв

Чоловік сприйняв нежить за грип, і тепер йому залишився лише рік життя

Кіран Шинґлер вважав, що має звичайний нежить, але обстеження виявило значно небезпечнішу хворобу. За прогнозами лікарів, чоловікові залишився лише рік.

Віра Хмельницька
Кіран Шинглер сплутав нежить із грипом, аж поки не дізнався про страшний реальний діагноз

Кіран Шинглер сплутав нежить із грипом, аж поки не дізнався про страшний реальний діагноз / © The LAD bible

Жителю Англії — 26-річному мешканцю Воррінґтона Кірану Шинглеру — лікарі поставили трагічний діагноз, який за прогнозами, залишає чоловікові близько 12 місяців життя. Спершу у пацієнта з’явився нежить, який чоловік сплутав з грипом, аж поки не дізнався про свій справжній і трагічний діагноз.

Про це пише Lad Bible.

Перші симптоми у водія вантажівки Кірана з’явилися ще три роки тому та нагадували звичайну застуду: головний біль, біль у горлі та нежить. Спершу чоловік не надав їм значення, але стан поступово погіршувався. Лише КТ-обстеження виявило швидкозростальну злоякісну пухлину.

«Коли мені діагностували пухлину мозку, я був наляканий, злий і постійно заппитував у себе — чому?» — поділився Кіран.

Перші тривожні ознаки він помітив у ніч на Bonfire Night 2022 року, вважаючи, що це симптоми COVID-19. Чоловік зробив тест, але результат виявився негативним.

Він разом із дівчиною Еббі Генсток вирішили, що це грип. Однак, коли Кіран припинив утримувати їжу, стало очевидно, що хвороба серйозніша.

«Він був у чудовій формі, займався тріатлоном, тренувався — ми просто знали, що щось не так. Це був не наш Кіран», — пригадує Еббі.

Після візиту до лікаря загальної практики чоловіка скерували до лікарні Воррінґтона, де й підтвердили страшний діагноз. Згодом його перевели до Волтон-центру в Ліверпулі, де Кіран переніс чотири операції.

Подальше лікування містило радіо- та хіміотерапію, які спочатку зменшили пухлину, але згодом стало відомо, що вона знову почала рости.

Кіран Шинглер / © The LAD bible

Кіран Шинглер / © The LAD bible

29 грудня 2022 року, за годину до операції зі встановлення постійного шунта, родина Шинглер дізналася, що у Кірана астроцитома 3 ступеня. Це означало, що часу залишилося близько року.

«Я б не впорався з останніми двома роками без підтримки друзів і родини, особливо мами та Еббі. Вони завжди ставили мене вище за себе, і я завжди буду їм за це вдячний», — сказав Кіран.

«На його останньому обстеженні в червні 2025 року нам сказали, що пухлина знову почала рости», — додала Еббі.

За даними Національної служби охорони здоров’я Великої Британії, симптоми пухлини мозку можуть відрізнятися залежно від ураженої ділянки. Найпоширеніші серед них — головний біль, судоми, нудота та блювання, сонливість, зміни поведінки або пам’яті, а також проблеми із зором чи мовленням.

Нагадаємо, житель Британії 45-річний Лі Редпат помер після того, як приймав неліцензований препарат фенбендазол, помилково вважаючи його профілактикою раку. Насправді це були таблетки від глистів для коней.

