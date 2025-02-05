Чоловік страждає на алергію на власні оргазми: шокувальні наслідки

Існують досить незвичні стани та проблеми зі здоров'ям, зокрема випадок харчового отруєння пеніса у чоловіка, який є першим у світі. Але тепер нове дослідження показало, що у чоловіка "алергія на власні оргазми" після того, як вчені глибше вивчили джерело його досить незвичного захворювання.

Як повідомляє Unilad, 22-річний ізраїльтянин страждає на стан, відомий як синдром після оргазму (POIS), який, як вважають, спричинений алергічною реакцією на білок, що виділяється імунною системою, коли чоловік досягає кульмінації.

Деякі з симптомів, які чоловік відчував від 14 років, містять втому, біль у м'язах і сльозотечу.

Дискомфортні симптоми виникали після сексу, мастурбації або навіть після еротичних снів – тобто чоловік іноді не міг контролювати, коли ці симптоми з'являться.

Захворювання POIS неймовірно рідкісне, за деякими даними, на нього страждають лише 50 людей у всьому світі, а це означає, що чоловік був вкрай спантеличений своїми постійними симптомами.

А після того, як хвороба унеможливила для нього збереження стосунків, на додачу до симптомів депресії та тривоги протягом декількох років, молодий чоловік вирішив звернутися до лікаря.

Потенційне лікування POIS

Після встановлення діагнозу справи чоловіка, здавалося б, пішли краще, адже медики, схоже, зробили прорив у лікуванні рідкісного захворювання.

Лікарі призначили чоловікові омалізумаб, який вводиться під шкіру і зазвичай призначається пацієнтам, що страждають на хронічну кропив'янку, алергію та астму.

Однак лікування POIS, яке було відкрито лише 20 років тому, є крайнім заходом і означає, що чоловікові доводиться робити собі ін'єкцію щоразу, коли він збирається зайнятися сексом чи мастурбацією.

Дослідження, опубліковане в American Journal of Case Reports, пояснює це: "Омалізумаб можна розглядати для лікування пацієнтів з алергічними симптомами та симптомами, які не піддаються контролю за допомогою інших препаратів, навіть за відсутності позитивного шкірного тесту на сперму. Менші дози можуть бути неефективними".

І, схоже, це було успішним – згідно з дослідженням, сім місяців приймання ін'єкції повністю позбавили його симптомів.

Зрештою, як показало дослідження, він зміг нормально займатися сексом і мастурбувати: "Наразі, приймаючи омалізумаб, пацієнт не має жодних симптомів і почувається комфортно, займаючись сексуальною активністю".

Нагадаємо, чоловік із найбільшим у світі пенісом розповів, як приховує свій гігантський орган. Він вдається до певних хитрощів у виборі вбрання.

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