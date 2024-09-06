Чоловік так багато пив алкоголю, що його пеніс згнив: фото, подробиці

Причиною була гангрена, яка розвинулася через надмірне вживання алкоголю.

Чоловіку довелося ампутувати пеніс через гангрену, що виникла внаслідок надмірного вживання алкоголю.

Про це повідомляє Daily Star.

Історія цього чоловіка почалася досить невинно: він був звичайним п'яницею, який любив випити чарочку-другу на ніч. Однак з часом його пияцтво набуло загрозливих масштабів, перетворившись на щоденну рутину, що негативно позначилося на його здоров'ї.

Його тіло, колись стійке, почало руйнуватися, а імунна система ослабла, що зробило його більш вразливим до інфекцій.

65-річний чоловік звернувся до відділення невідкладної допомоги з температурою 39°C і "значним" хрускотом у лобковій кістці. У нього також були "рясні гнійні, зеленуваті і смердючі виділення з уретри і шкіри промежини, мошонки та прямої кишки".

У журналі Urology Case Reports лікарі написали, що у нього "повний некроз статевого члена".

Пристрасть чоловіка до випивки призвела до різкого погіршення його здоров'я / Фото: Urology Case Reports

Одного фатального дня, здавалося б, незначна інфекція погіршилася і переросла в гангрену. Цей підступний стан, що характеризується відмиранням тканин, швидко поширювався його тілом, врешті-решт досягнувши критичної стадії, відомої як гангрена Фурньє.

Ця агресивна форма гангрени може призвести до сепсису – небезпечного для життя стану, який може спричинити відмову органів.

Інфекція спричинила закупорку уретри, що перешкоджає сечовипусканню.

Попри негайне медичне втручання, зокрема антибіотики, інсулін і переливання крові, гангрена продовжувала прогресувати.

Життєздатної тканини для порятунку його пеніса не залишилося, і єдиним варіантом стала повна ампутація / Фото: Urology Case Reports

Лікарі боролися за стримування інфекції, але пошкодження були надто великими. Не залишилося жодної життєздатної тканини, щоб врятувати його пеніс, і повна ампутація стала єдиним варіантом.

Випробування чоловіка стало суворим нагадуванням про руйнівні наслідки надмірного вживання алкоголю. Його історія слугує повчальним прикладом, підкреслюючи важливість ведення здорового способу життя та звернення до лікаря при перших ознаках недуги.

Втрата значної частини тіла стала глибоким фізичним та емоційним ударом, але стійкість і рішучість чоловіка дозволили йому подолати це випробування і відновити своє життя.

Нагадаємо, мотоцикліст, який втратив пеніс внаслідок аварії, відверто відповів на популярні запитання. Він поділився, як це вплинуло на його життя та дружину.

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