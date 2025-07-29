Чоловік в Японії потрапив до лікарні після чищення зубів: що сталося

Зубна щітка / © unsplash.com

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У Японії 50-річного чоловіка госпіталізували з рідкісною травмою після того, як він знепритомнів під час чищення зубів.

Про це повідомило видання Gizmodo з посиланням на звіт Токійської університетської лікарні.

Згідно зі звітом, чоловік звернувся до медиків зі скаргами на біль у горлі. Він згадав, що нещодавно втратив свідомість під час гігієнічної процедури, і зубна щітка, ймовірно, поранила йому ротову порожнину.

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Під час огляду лікарі виявили садно на м’якому піднебінні, а комп’ютерна томографія показала небезпечний наслідок — ретрофарингеальну емфізему, тобто скупчення повітря в ділянці за горлом. Такий стан може спричинити небезпечні ускладнення: від бактеріальних інфекцій у грудній клітці до інсульту.

Пацієнта негайно госпіталізували та призначили курс антибіотиків. Через шість днів його виписали без ускладнень.

Медики наголосили: хоча травми від зубних щіток частіше трапляються у дітей, дорослі також можуть постраждати — особливо внаслідок непритомності або неправильного використання. Відомі й інші випадки: наприклад, у 2023 році інший чоловік із Японії впав так, що зубна щітка застрягла в горлі.

Лікарі радять у подібних випадках обов’язково проводити візуалізацію і госпіталізувати постраждалих хоча б на кілька днів для моніторингу можливих ускладнень.

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