Чоловік випадково проковтнув свої зубні протези: що було далі (фото)

В Австрії 72-річного чоловіка було доставлено до лікарні зі скаргою на те, що він не може ковтати. Як виявилося, до цього він проковтнув свої зубні протези.

Лікарі не були впевнені, що заважає пенсіонеру їсти, але помітили, що він не має верхнього ряду вставних зубів. Потім рентген підтвердив причину проблеми. Протези застрягли у нижній шийній області.

Чоловік проковтнув зубні протези

Їх витягли із дихальних шляхів за допомогою щипців.

Чоловік проковтнув зубні протези / Фото: Jam Press

Після операції було зроблено ще один рентген, який не показав жодних ознак перфорації стравоходу.

Щоб допомогти його одужанню, чоловіка з Граца протягом шести днів годували іншими способами, а не через рот. Потім він знову зміг нормально їсти. Також було призначено антибіотики, що дозволило йому плавно відновитися.

