Чоловік випадково проковтнув свої зубні протези: що було далі (фото)

Він не зрозумів, що сталося.
В Австрії 72-річного чоловіка було доставлено до лікарні зі скаргою на те, що він не може ковтати. Як виявилося, до цього він проковтнув свої зубні протези.
Про це повідомляє Need To Know
Лікарі не були впевнені, що заважає пенсіонеру їсти, але помітили, що він не має верхнього ряду вставних зубів. Потім рентген підтвердив причину проблеми. Протези застрягли у нижній шийній області.
Їх витягли із дихальних шляхів за допомогою щипців.
Після операції було зроблено ще один рентген, який не показав жодних ознак перфорації стравоходу.
Щоб допомогти його одужанню, чоловіка з Граца протягом шести днів годували іншими способами, а не через рот. Потім він знову зміг нормально їсти. Також було призначено антибіотики, що дозволило йому плавно відновитися.
Нагадаємо, в Китаї чоловік втратив око через маленьку муху. Його довелося прооперувати.
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