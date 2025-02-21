Чоловік випадково виявив, що живе з половиною мозку – фото

Пацієнт звернувся до лікарні після того, як відчув поширений симптом.

Француз виявив, що живе з половиною мозку. Відкриття поставило в глухий кут вчених, яким довелося переоцінити те, що ми знаємо про мозок і його зв'язок з рештою тіла.

Про це пише Unilad.

Спочатку 44-річний чоловік звернувся до лікарів після того, як помітив легкий біль і слабкість у нозі протягом приблизно двох тижнів, тому хотів переконатися, що це не було чимось надто серйозним.

Біль у нозі – дуже поширене явище, і його часто пов'язують з перенапруженістю м'язів, артритом або з проблемами, які важко помітити, як у цьому разі.

Втім, він дізнався, що у нього не вистачає понад половину мозку. Натомість череп чоловіка був фактично заповнений рідиною, а від мозкової тканини залишився лише тонкий шар. Цей стан навіть має назву – гідроцефалія.

Чоловік живе з половиною мозку / Фото: Feuillet et al./The Lancet

Когнітивний психолог Аксель Кліреманс пояснив: "Він жив нормальним життям. У нього є сім'я. Він працює. Його IQ був протестований на момент його скарги. Виявилося, що він становить 84, що трохи нижче нормального діапазону... Отже, ця людина не є розумною".

Чоловік прожив усе своє життя, не думаючи, що з ним щось не так. Лікарі вважають, що більша частина його мозку повільно руйнувалася протягом 30 років через накопичення рідини в мозку через його стан.

Цікаво, що йому поставили цей діагноз ще в дитинстві і лікували за допомогою стента, який видалили, коли йому було 14 років, і відтоді більша частина його мозку, схоже, була розмита.

Нагадаємо, в животі новонародженої дитини виявили близнюків. Надзвичайно рідкісний стан трапляється лише в одному випадку на 500 000 пологів.

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