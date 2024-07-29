Чоловік втратив око через маленьку муху: що сталося

Китайцю довелося хірургічно видалити ліве очне яблуко, щоб запобігти потраплянню бактеріальної інфекції в мозок після того, як він вбив комаху на обличчі.

Про це пише Oddity Central.

Чоловік із міста Шензен на прізвище Ву вбив муху, яка дзижчала у нього над головою, змахнувши нею по обличчю. Він не надав цьому значення, але вже через годину його ліве око почервоніло, набрякло і стало боліти. Коли симптоми погіршилися, чоловік вирішив звернутися до місцевої лікарні, де йому поставили діагноз "сезонний кон'юнктивіт".

Попри приймання прописаних ліків, стан Ву швидко погіршувався протягом наступних днів, і на той час, коли він знову звернувся до лікарні, він майже повністю втратив зір на ліве око, а область навколо лівого ока сильно виразкувалася. Виявилося, що сезонний кон'юнктивіт насправді був бактеріальною інфекцією, яку він підхопив від комахи.

На жаль для Ву, медикаменти більше не могли стримувати поширення інфекції, і оскільки вона ризикувала вразити його мозок, лікарі вирішили хірургічно видалити йому ліве очне яблуко.

Трагічна історія Ву була розтиражована як повчальна історія: лікарі застерігають людей від знищення комах на обличчі або в інших місцях, де вони можуть спричинити бактеріальні інфекції. Натомість експерти радять зберігати спокій і просто відганяти комах руками.

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