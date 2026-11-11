Чоловік випадково вдихнув суперклей: лікарі виявили в його легенях дещо дивне

Чоловік вдихнув суперклей: що лікарі виявили в його легенях / © Credits

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У Бельгії медики виявили незвичайне утворення в легенях 40-річного чоловіка, який випадково вдихнув суперклей. Спочатку лікарі запідозрили рак, однак подальші обстеження показали зовсім іншу причину змін.

Про це повідомило видання Gizmodo.

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Спочатку пацієнт навіть не підозрював про зміни в легенях. До лікарні він звернувся зі скаргами на гострий біль у животі. Обстеження підтвердило наявність каменів у нирках, проте на знімках лікарі помітили ще одну аномалію — вузлик у легені.

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Попри те, що чоловік ніколи не курив, медики не виключали онкологічного захворювання. Втім, подальша діагностика спростувала ці побоювання. Замість злоякісної пухлини фахівці виявили пневматоцеле — порожнину з тонкими стінками, всередині якої накопичується газ.

Такий діагноз здивував лікарів, адже подібні зміни переважно спостерігають у немовлят. У дорослих вони можуть з’являтися внаслідок інфекційних захворювань або пошкодження легень. Однак нічого подібного в історії хвороби пацієнта не було.

Можливе пояснення знайшлося після розмови з чоловіком. Він розповів, що незадовго до звернення по медичну допомогу випадково вдихнув суперклей. Фахівці припустили, що стороння речовина, яка потрапила до дихальних шляхів, могла спровокувати утворення пневматоцеле.

Водночас лікарі не змогли остаточно довести цей зв’язок, оскільки для виключення інших причин знадобилася б біопсія легеневої тканини.

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Попри незвичайний діагноз, медики обмежилися періодичними обстеженнями, щоб переконатися, що утворення не становить небезпеки.

Особливість цього випадку полягає ще й у тому, що пневматоцеле зазвичай зникають самостійно. Натомість у бельгійця порожнина зберігалася щонайменше дев’ять років, хоча за цей час не спричинила помітних ускладнень.

«Хоча пневматоцеле рідко трапляється у дорослих, автори сподіваються, що їхня доповідь показує, що аспірація клею може бути потенційною причиною. І вони зазначають, що цей стан можна лікувати консервативно за допомогою моніторингу», — йдеться в статті.

Нагадаємо, середня температура тіла людини за останні 150 років помітно знизилася. Вчені встановили, що сьогодні вона може становити близько 36,4 °C, та пояснили, з чим пов’язані такі зміни.

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