Чоловік, який понад 2 роки проходив 20 тисяч кроків на день, поділився головними уроками

Чоловік розповів про п'ять головних уроків, які він засвоїв після того, як протягом двох років проходив щодня 20 000 кроків.

Про це пише Newsweek.

Для Девіда Пола все почалося із публічного зобов'язання протягом одного року проходити 20 000 кроків на день і ділитися своєю кількістю кроків, щоденними фотографіями та своїми ідеями у Facebook та Instagram.

"Я був у фітнес-подорожі 10 років. Я починав як бігун. Зрештою я зрозумів, що мені набагато більше подобається ходити, тому вирішив припинити бігати і ходити ще більше. Через п'ять років мені захотілося заохотити і мотивувати інших робити те саме, тому я завів блог і почав його з гучного публічного зобов'язання проходити 20 000 кроків щодня. Справа в тому, що я робив це вже шість місяців і продовжуватиму ще рік після того, як публічні зобов'язання закінчаться", - поділився він.

Усе почалося в середині березня 2018 року, і за ці два з половиною роки, до 31 серпня 2020 року, Девід багато чому навчився.

П'ять його важливих уроків:

1. Важливість попереднього рішення про взяте зобов'язання

"Перш ніж почати, я ухвалив вирішальне рішення: що б не відбувалося в моєму житті того дня, я завжди робитиму 20 000 кроків. Це мало вирішальне значення. Це означало, що я не прокидався, запитуючи, скільки кроків мені належить зробити. Навіть у важкі дні, наприклад, коли моїй дружині зробили операцію через рак молочної залози, я ходив парковкою лікарні", - поділився він.

Пол зізнався, що був лише один день, приблизно за шість місяців, коли йому не вистачило п'яти кроків до 20 000. Він усвідомив це лише через декілька тижнів, і думає, що це просто тому, що він забув перевірити свої кроки перед тим, як лягти спати, тому не зміг зробити останні декілька кроків.

"Спочатку мої емоції змінювалися щодня. Іноді я був натхненний досягненням позначки 20 000 і тим, як я збираюся цього досягти. В інші дні мені просто цього не хотілося. Я особливо пам'ятаю один день приблизно через два місяці після того, як я почав. День був холодний і дощовий, і я мав пройти ще багато кроків. Я подивився у вікно і подумав: "Що я наробив? Чому я сказав, що маю намір це зробити?". Але оскільки я вже ухвалив життєво важливе попереднє рішення завжди доводити справу до кінця, я пішов далі і зробив ці 20 000 кроків".

2. Використовуйте емоційну віддачу як мотивацію

Хоча емоції Девіда на початку кожного дня змінювалися, те, що він відчував наприкінці дня, досягнувши цієї мети, було постійним: почуття виконаного обов'язку та глибоке задоволення. Це відчуття наприкінці дня ніколи не змінювалося, і в деякі дні воно ставало мотивацією, тому що чоловік знав, як добре він почуватиметься, коли виконає всі свої кроки.

3. Сила особистого змагання

Пол зрозумів, що конкуренція із самим собою є величезним мотиватором: "Можливо, я не зможу змагатися з вами чи іншими людьми, але я можу змагатися із собою, ставлячи перед собою особисті завдання. Це був потужний мотиватор, і він залишався для мене корисним інструментом навіть після того, як я припинив проходити 20 000 кроків на день".

4. Усвідомлення можливості робити складні речі

"Я проходив 20 000 кроків на день протягом двох з половиною років. Я зробив це. І це тяжко! Я не маю особистої історії схильності до важких речей у житті. Я здавався чи зазнав невдачі у багатьох важких ситуаціях та випробуваннях і сумнівався у своїй стійкості. Але не цього разу. Щодня протягом тривалого часу я робив щось складне, і ця послідовність показала мені, що я можу це зробити. Це неймовірно приємне почуття знати, на що ти здатний", - поділився він.

5. Ваша справжня сила

Крім фізичної користі від ходьби по 20 000 кроків на день і величезного поліпшення фізичної форми, ця подорож змусила Девіда почуватися емоційно та розумово сильним.

"Я зрозумів, що можу зробити важку справу і робити це якийсь час. До того, як почалася ця смуга у два з половиною роки, я знав, що можу пройти 20 000 кроків на день. Я навіть знав, що зможу це зробити протягом декількох днів. Але я не знав, чи вистачить у мене моральних сил, щоби побудувати таку довгу серію. Цей виклик перевернув мою внутрішню розповідь з ніг на голову. Тепер я знаю, що здатний набагато більше, ніж думав раніше", - заявив Пол.

Також він поділився, чому зупинився на двох з половиною роках. Це сталося не через травму чи хворобу. Девід просто вирішив, що це стає надто важливою частиною його життя, яка фактично почала контролювати його.

"Рішення зупинитися далося нелегко. Але мені довелося це зробити заради власного благополуччя. Правда в тому, що вам не потрібно проходити 20 000 кроків щодня. Вам навіть не знадобиться 10 000 кроків, особливо якщо ви щойно починаєте свою фітнес-подорож. Почніть із зобов'язання гуляти щодня по 10 хвилин і дотримуйтеся цього, щоб це стало звичкою. Потім ви зможете будувати далі та насолоджуватися всіма перевагами свого життя, які може запропонувати ходьба", - додав він.

Нагадаємо, раніше вчені підрахували, скільки потрібно робити вправи, щоб "компенсувати" день сидіння. В дослідженні взяли участь 44 370 осіб.

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